بريزنتيشن تفوز برعاية اتحاد الكرة مقابل 405 ملايين جنيه

علي المصري : فازت شركة بريزنتيشن بمزايدة رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم التى تقدمت لها وكالة الأهرام للإعلان ووكالة الأخبار. جاء فوز بريزنتيشن، الراعية الحالية للجبلاية، مقابل 405 مليون وخمسمائة ألف جنيه، لمدة خمسة مواسم، اعتباراً من نهاية موسم 2016-2017 وحتى نهاية كأس العالم 2022. من جانبه هنأ



علي المصري :



فازت شركة بريزنتيشن بمزايدة رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم التى تقدمت لها وكالة الأهرام للإعلان ووكالة الأخبار.

جاء فوز بريزنتيشن، الراعية الحالية للجبلاية، مقابل 405 مليون وخمسمائة ألف جنيه، لمدة خمسة مواسم، اعتباراً من نهاية موسم 2016-2017 وحتى نهاية كأس العالم 2022.

من جانبه هنأ المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد الشركة الفائزة، متمنياً لها التوفيق خلال الفترة القادمة، مشيدا بالعمل الذي قدمته خلال مدة الرعاية السابقة التى استمرت 3 سنوات.

وقال محمد كامل، رئيس الشركة، إن العقد الجديد يعد تاريخياً، وهو الأكبر في تاريخ اتحاد الكرة، وقدم الشكر للمنافسين، ودعهما للتعاون مع بريزنتيشن خلال الفترة القادمة، وأيضا مع الشركات الراعية للاتحاد.

