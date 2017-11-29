بريزنتيشن تتفاوض مع FIFA لشراء حقوق كأس العام

❏ عمرو وهبى: اكتفينا بالاتحاد الدولى بصفته صاحب الحق الأصلى ❏ مصادر: جهود عربية لإيجاد مخرج قانونى يسمح بعرض البطولات المشفرةمحمد فتحىكشف عمرو وهبى، المدير التنفيذى لشركة بريزنتيشن سبورتس، الراعى الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن دخولهم مفاوضات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA»

❏ عمرو وهبى: اكتفينا بالاتحاد الدولى بصفته صاحب الحق الأصلى

❏ مصادر: جهود عربية لإيجاد مخرج قانونى يسمح بعرض البطولات المشفرة

محمد فتحى

كشف عمرو وهبى، المدير التنفيذى لشركة بريزنتيشن سبورتس، الراعى الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن دخولهم مفاوضات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA» لبحث إمكانية شراء حقوق بث بطولة كأس العالم 2018 التى ستقام فى روسيا، باعتبارها الجهة صاحبة الحق فى بيع البطولة.

ونفى فى الوقت نفسه التفاوض بشكل أو بآخر مع شبكة «بى إن سبورتس» القطرية التى ستقوم بعرض البطولة حصريًّا على قنواتها.

وبسؤاله عما إذا كانت المفاوضات تركز على مباريات المنتخب المصرى فقط أم البطولة بالكامل، أكد لـ«المال» أن هذه النقطة سوف تحسمها مراحل التطور فى المفاوضات والمساحات التى سوف تتيحها الفيفا لهم.

الجدير بالذكر أن وفدا من شركة «بريزنتيشن سبورتس» يتقدمه محمد كامل، رئيس الشركة، وعمرو وهبى مديرها التنفيذى، يسافر اليوم إلى روسيا لحضور حفل قرعة كأس العالم المقرر انعقاده مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يعود الوفد إلى مصر يوم 5 ديسمبر.

ونجح المنتخب المصرى فى التأهل لبطولة كأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب 28 عامًا، والتى ستشهد تواجد 4 منتخبات عربية للمرة الأولى فى تاريخها، هي مصر والسعودية وتونس والمغرب.

فى سياق متصل، علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هناك جهودًا دولية عربية للحصول على حقوق بث المباريات المشفرة فى جميع البطولات التى تحتكرها شبكة قنوات «بى إن سبورتس»، سواء كأس العالم أو البطولات القارية والدوريات العالمية الكبرى.

وأكدت المصادر أن تلك الدول تبحث من خلال الوسائل القضائية الدولية عن مخرج قانونى يسمح لها بالدخول فى مفاوضات مع الجهات المسئولة عن البطولات المشفرة، والممثلة فى اتحادات كرة القدم المختلفة حول العالم.

يشار إلى أن الادعاء العام السويسرى، فتح فى أكتوبر الماضى تحقيقاً جنائياً مع جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA» وناصر الخليفى، مالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، والرئيس التنفيذى لمجموعة «beIN Media» بعد اتهامه برشوة فالك للفوز بحقوق نقل كأس العالم لأعوام 2018 و2022 و2026 و2030، وهو الملف الذى قد تعتمد عليه الجهات الراغبة فى نقل بطولات كأس العالم سواء فى مصر أو الدول الأخرى لتدعيم موقفها القانونى بشأن حقوق البث.