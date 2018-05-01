«بريزنتشين» تُنهي أزمة طائرة محمد صلاح

- المصرية للاتصالات: الشركة الراعية لها الحق فى اختيار طُرق الترويج- مصر للطيران: اللوجو "دهان".. وسيتم تغييره داخل هناجر الصيانةكتب- على المصرى ومحمود جمال ودعاء محمود:تعتزم شركة بريزنتشين راعى الكرة المصرية، خلال أيام، إرسال التصميمات الجديدة لشكل طائرة المنتخب المصرى المتجهة لمونديال

– المصرية للاتصالات: الشركة الراعية لها الحق فى اختيار طُرق الترويج

– مصر للطيران: اللوجو “دهان”.. وسيتم تغييره داخل هناجر الصيانة

كتب- على المصرى ومحمود جمال ودعاء محمود:



تعتزم شركة بريزنتشين راعى الكرة المصرية، خلال أيام، إرسال التصميمات الجديدة لشكل طائرة المنتخب المصرى المتجهة لمونديال كأس العالم، إلى نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة محمد صلاح، ووكيل أعماله الكولومبى رامى عباس؛ من أجل الحصول على موافقته المبدئية.

وقالت مصادر مطلعة داخل الشركة –رفضت ذكر اسمها– أن اللقاء الذى نظمه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد الماضى، مع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتشين، بحضور عدد من أعضاء الجبلاية، وانتهى إلى ضرورة وضع تصميم جديدة يخلو من أى صورة أى لاعب محترف فى الدوريات الأوروبية الكبرى؛ تحسبًا للدخول فى صدامات جديدة.

وكانت أزمة قد اندلعت خلال الأيام الماضية بين “صلاح” واتحاد الكرة المصرى؛ بسبب الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب، بعدما نشر وكيل أعمال اللاعب “رامى عباس”، تغريدة على موقع “تويتر” أقر خلالها بأن اللاعب يواجه مشكلة كبيرة مع الاتحاد المصرى لكرة القدم؛ بسبب استخدام الأخير لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التى تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

كما أرسل عباس خطابًا إلى الاتحاد يهدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية، ونَشَرَ تغريدة أخرى قال فيها: أى استخدام غير قانونى لحقوق الصور سيتم التعامل معه بصرامة، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ورد الاتحاد بأنه لا يخالف أى لوائح دولية، وسيباشر حقوقه فى تنمية موارده من أجل تطوير كرة القدم المصرية.

وأوضحت المصادر لـ”المال” أنه تم الاتفاق أيضًا على إزالة صور “صلاح” من كل إعلانات الشركات المتعاقدة مع “بريزنتشين” تنفيذًا لطلب اللاعب ووكيل أعماله من على طائرة المنتخب، بالإضافة إلى رفع صورته من إعلانات إحدى شركات الهواتف المحمولة، وأخرى للمنتجات الغذائية الموجودة على إعلانات الأدور.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التطرق حتى الآن إلى شكل الطائرة الجديدة التى ستقل المنتخب فى معسكره المقبل المزمع إقامته بدولة الكويت نهاية الشهر الحالى.

وفى سياق متصل، قالت مصادر مسئولة بمصر للطيران ومطار القاهرة الجوى، إن شركة مصر للطيران ليست طرفًا فى أزمة صلاح، مؤكدة أنه من المقرر إزالة شعار المنتخب من على الطائرة خلال الشهر الحالى، وتتحمل شركة برزينتشن واتحاد الكرة المصرى تكلفة إزالة وتغيير اللوجو.

وأضافت المصادر أن الشعار الموجود على الطائرة عبارة عن “دهان”، ولذلك سيتم إدخال الطائرة إلى هناجر الصيانة لتغيير اللوجو الموجود.

وأضاف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إن بريزنتشين هى صاحبة حقوق الإعلان الحصرية لمباريات الدورى الممتاز والمنتخب، ولها الحق فى اختيار طرق الترويج المناسبة.

وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت قبل نهاية العام الماضى عقد رعاية لمباريات المنتخب الوطنى والدورى الممتاز لمدة 3 سنوات مع شركة بريزنتيشن صاحبة الحقوق الحصرية للدورى والمنتخب، وبموجب العقد تم تغيير مسمى الدورى المصرى لكرة القدم ليصبح “دورى المصرية للاتصالات” بدلا من “دورى عبور لاند”.

وأكد مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، أن شركته تعاقدت مع “صلاح” كسفير لعلامتها التجارية؛ من أجل الترويج لأنظمة بعينها داخل السوق المصرية، وليس لها أى علاقة بالأزمة التى نشبت بين اللاعب واتحاد الكرة.

وأعلن وزير الشباب فى تصريحات صحفية الاثنين الماضي عن انتهاء الأزمة بين “صلاح” و”اتحاد الكرة”، مؤكدا أنها كانت بسيطة –على حدِّ تعبيره، وأنه تواصل هاتفيا واتفق معه على إنهاء الأمر خلال 10 أيام، فما حدث هو اختلاف فى تفسير مادة حول حقوق الرعاية، لافتًا إلى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حلِّ الأزمة.