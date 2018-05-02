بريزنتشين تُنهى أزمة صلاح بتصميمات جديدة لطائرة المنتخب

على المصرى ومحمود جمال ودعاء محمود: وقالت مصادر مطلعة داخل الشركة –رفضت ذكر اسمها– أن اللقاء الذى نظمه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد الماضى، مع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتشين، بحضور عدد من أعضاء الجبلاية، وانت

على المصرى ومحمود جمال ودعاء محمود:



وقالت مصادر مطلعة داخل الشركة –رفضت ذكر اسمها– أن اللقاء الذى نظمه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد الماضى، مع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتشين، بحضور عدد من أعضاء الجبلاية، وانتهى إلى ضرورة وضع تصميم جديد يخلو من أى صورة لأى لاعب محترف فى الدوريات الأوروبية الكبرى؛ تحسبًا للدخول فى صدامات جديدة.

وكانت أزمة قد اندلعت خلال الأيام الماضية بين «صلاح» واتحاد الكرة المصرى؛ بسبب الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب، بعدما نشر وكيل أعماله «رامى عباس»، تغريدة على موقع “تويتر” أقر خلالها بأن النجم المصرى يواجه مشكلة كبيرة مع اتحاد الكرة القدم؛ بسبب استخدام الأخير لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التى تمتلك الحقوق التسويقية لصورة اللاعب.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أنه تم الاتفاق أيضًا على إزالة صور «صلاح» من كل إعلانات الشركات المتعاقدة مع «بريزنتشين» تنفيذًا لطلب اللاعب ووكيل أعماله، بجانب إزالتها من على طائرة المنتخب، ومن إعلانات إحدى شركات الهواتف المحمولة، التى تروج للمنتخب، وأخرى للمنتجات الغذائية.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التطرق حتى الآن إلى شكل الطائرة الجديدة التى ستقل المنتخب فى معسكره المقبل المزمع إقامته بدولة الكويت نهاية الشهر الحالى.

وفى سياق متصل، قالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الجوى، إن شركة مصر للطيران ليست طرفًا فى أزمة صلاح، مؤكدة أنه من المقرر إزالة شعار المنتخب من على الطائرة خلال الشهر الحالى، وتتحمل شركة برزينتشن واتحاد الكرة المصرى تكلفة إزالة وتغيير اللوجو.

وأضافت المصادر أن الشعار الموجود على الطائرة عبارة عن «دهان»، ولذلك سيتم إدخال الطائرة إلى هناجر الصيانة لتغيير اللوجو الموجود.

وأضاف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات التى تملك الشبكة الرابعة للمحمول «» ، إن «بريزنتشين» هى صاحبة حقوق الإعلان الحصرية لمباريات الدورى الممتاز والمنتخب، ولها الحق فى اختيار طرق الترويج المناسبة.

وكانت “المصرية للاتصالات” قد وقعت قبل نهاية العام الماضى عقد رعاية لمباريات المنتخب الوطنى والدورى الممتاز لمدة 3 سنوات مع شركة بريزنتيشن صاحبة الحقوق الحصرية للدورى والمنتخب، وبموجب العقد تم تغيير مسمى المسابقة ليصبح «دورى المصرية للاتصالات» بدلا من «دورى عبور لاند».

وأكد مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، أن شركته تعاقدت مع «صلاح» كسفير لعلامتها التجارية؛ من أجل الترويج لأنظمة بعينها داخل السوق المصرية، وليس لها أى علاقة بالأزمة التى نشبت بين اللاعب واتحاد الكرة.

وأعلن وزير الشباب فى تصريحات صحفية أمس الأول الاثنين عن انتهاء الأزمة بين «صلاح» و«اتحاد الكرة»، مؤكدا أنها كانت بسيطة، على حدِّ تعبيره، وأنه تواصل هاتفيا واتفق معه على إنهاء الأمر خلال 10 أيام، فما حدث هو اختلاف فى تفسير مادة حول حقوق الرعاية، لافتًا إلى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حلِّ الأزمة.



تعتزم شركة بريزنتشين راعى الكرة المصرية، خلال أيام، إرسال التصميمات الجديدة لشكل طائرة المنتخب الوطنى المتجهة لمونديال كأس العالم، إلى نجم نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، ووكيل أعماله الكولومبى رامى عباس؛ من أجل الحصول على موافقته المبدئية.