بريد مطروح يصرف معاشات تكافل وكرامة السبت المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن إدارة بريد مطروح ستبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة لأصحاب المعاشات بدءا من يوم السبت المقبل 18 أبريل، وفق القواعد المنظمة حسب السن ونوع المعاش من خلال 18 مكتبا بريديا على مستوى المحافظة.

بالإضافة إلى 7 مدارس ومعاهد أزهرية لاستقبال المواطنين والتيسير عليهم مع منع أي صور للتزاحم وفق الإغجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح أن معاشات تكافل وكرامة تصرف بدءا من يوم السبت المقبل لحاملى الفيزا الخضراء ممن هم أكبر من ٦٥ سنة حيث يتم الصرف يومى السبت والأحد ١٨و١٩ أبريل.

وأضاف أن معاشات تكافل وكرامة تصرف بدءا من يوم الثلاثاء الكقبل لحاملى الفيزا الزرقاء ممن هم أقل من ٦٥ سنة حيث يتم الصرف يومى ٢١و٢٢ أبريل وذلك من جميع المكاتب البريدية التابعة لمنطقة بريد مطروح .

تشمل جميع المكاتب البريدية التابعة للمنطقة

وتشمل منطقة البريد بمطروح مكتب بريد السلوم ومكتب بريد برانى الرئيسي ومكتب النجيلة وكذلك مكتب بريد فوكه، والجفيرة وزاوية العوام ، ومدرسة العبور بحى الشروق والمعهد الأزهرى بعلم الروم ومدرسة الإعدادية بنات الضبعة .



كما تشمل مكتب بريد مطروح الرئيسي ومطروح الفرعى وعلم الروم مكتب بريد القصر ومكتب بريد أم الرخم. ومكتب بريد حى الشروق. مكتب بريد سيوه. مكتب بريد رأس الحكمة مكتب بريد الضبعة مكتب بريد سيدى عبد الرحمن. مكتب بريد العلمين. مكتب بريد جلال المدرسة الابتدائية بنين بسيدى برانى .المعهد الأزهرى بالنجيلة.

وأضاف ان هناك منافذ أخرى للصرف وهى مدرسة طه ساطور بمرسي مطروح. مدرسة عادل الصفتى بمرسى مطروح