اقتصاد وأسواق

«بريتيش أمريكان توباكو» : مصر أقل دول المنطقة تأثرًا بالتضخم.. والسوق جاذبة للاستثمارات

المدير الإقليمي لشركة بيريتيش أمريكان توباكو: مصر تعد ضمن أهم 10 دول في صناعة التبغ
المرسي عزت 11:34 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:34 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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قال جوخان بيلجيك، المدير الإقليمي لشركة بيريتيش أمريكان توباكو لإنتاج السجائر، إن مصر تعد أقل دول المنطقة تأثرًا بالتضخم. وأضاف بيلجيك، في مؤتمر صحفي يُعقد الآن، أن مصر أفضل كثيرًا من عدة دول في معدلات التضخم، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن مصر أفضل كثيرًا من دول تركيا والسودان. وأكد أن نسبة التضخم في مصر لا تزال الأقل، مما يجعلها الأكثر جاذبية للاستثمار.

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وأشار المدير الإقليمي لشركة بيريتيش أمريكان توباكو لإنتاج السجائر إلى أن مصر تعد ضمن أهم 10 دول في صناعة التبغ، فالسوق المصرية سوق واعدة.

ولفت إلى أن الشركة حصلت على موافقة لرفع الحظر عن منتجها “جلو” الخاص بتسخين التبغ، بدلًا من حرقه.

وأكد أن الشركة بصدد طرح المنتج في الأسواق العام المقبل. ولفت إلى أن الشركة تقدمت لرئاسة مجلس الوزراء بمذكرتين لتغيير شروط رخصة السجائر المطروحة، خاصة أن الشروط صعبة وفقًا للشركة.

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بقلم المرسي عزت

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