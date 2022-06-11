بريتني سبيرز تكشف عن إصابتها بنوبة هلع في حفل زفافها "الدرامي"

شهد حفل زفاف بريتني سبيرز مغنية البوب الأمريكية الشهيرة وعارض الأزياء الإيراني الأمريكي سام أصغر، عددا من الحوادث المثيرة التي جعلت منه حفلا دراميا مليئا بالأحداث الصعبة.

والحفل الذي حضره نجمات أخريات كبار مثل مادونا وسلينا جوميز وباريس هيلتون ودرو باريمور، شهد إصابة العروس بنوبة هلع، فضلا عن اقتحام زوجها السابق للحفل ثم القبض عليه.

وتم حفل الزفاف بالفعل يوم الخميس الماضي في كاليفورنيا، واقتصر على الأصدقاء فقط.

وجاء حفل الزفاف بعد مرور 7 أشهر على تخلّص سبيرز من وصاية قانونية كانت تقول إنها تحول بينها وبين الزواج.

نوبة هلع

وقالت بريتني سبيرز عبر حسابها على إنسجرام إنها أصيبت بنوبة هلع في أعقاب ساعة طويلة من التوتر في صباح يوم الزافا.

ومع ذلك وصفت سبيرز الحفل بأنه “اليوم الأكثر إثارة” مبديا سعادتها البالغة بإتمام الزواج.

ومن بين أهم الأحداث إثارة في الحفل، كان اقتحام جيسون ألكسندر الذي حاول إفساد الزفاف قبل أن تعتقله الشرطة.

وألكسندر هو الزوج السابق لسبيرز، لكن زوجاهما الذي تم في 2004 لم يستمر أكثر من 55 ساعة فقط.

وعبر صفحته على إنستجرام، شارك ألكسندر بثًا مباشرا من داخل منزل سبيرز فيما يبدو، قبل الحفل.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ألكسندر الذي أصبح يواجه عددا من التُهم بينها انتهاك ملكية الغير، والاعتداء بالضرب، والتخريب المتعمد لممتلكات الغير.

وادّعى ألكسندر أن سبيرز وجّهت إليه دعوة للحضور، قائلا: “هي زوجتي الأولى، والوحيدة”.

حفل زفاف بريتني سبيرز

وبحسب تقارير، لم يحضر أيّ من والد أو الدة سبيرز أو شقيقتها حفل الزفاف، وذلك بعد انقطاع العلاقات على خلفية نزْع الوصاية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تخلصت سبيرز، البالغة من العمر 40 عاما، من وصاية قانونية استمرت 13 عاما من جانب والدها جيمي.

وبموجب هذه الوصاية سيطر الوالد جيمي على عدد من مناحي حياة ابنته نجمة البوب.

وقالت سبيرز أمام محكمة العام الماضي إن الوصاية القانونية تركتها “غير قادرة على الزواج وإنجاب طفل”.

وفي أبريل الماضي، أعلنت سبيرز أنها حامل. لكن بعد ذلك بشهر، أعلنت أنها أُجهضت.