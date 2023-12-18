«بريتش بتروليوم» تقرر تعليق جميع عمليات النقل مؤقتا عبر البحر الأحمر

قررت “بريتيش بتروليوم”، وهي شركة بريطانية تعتبر ثالث أكبر شركة نفط خاصة في العالم، الاثنين، تعليق جميع عمليات النقل مؤقتا عبر البحر الأحمر، وفقاً لوكالة “رويترز”.

من جانبها، أكدت شركة شحن الحاويات الألمانية “هاباج لويد”، الاثنين، أنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم.

تعليق عمليات النقل

والسبت، أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM، أنها أوقفت مؤقتا، عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر، موضحة في بيان أن “الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد”.

كما أوقفت شركة “أورينت أوفرسيز كونتينر لاين” عمليات قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب مشكلات تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة “أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة” ومقرها هونج كونج.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون أمريكيون، الاثنين، إن السفينة التجارية “سوان أتلانتيك” M/V Swan Atlantic تعرّضت لهجوم، في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، فيما أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتين في المنطقة، وقالت إنهما “مرتبطتان” بإسرائيل.

ودفعت الهجمات التي يشنها الحوثيون في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتي تستهدف طريقاً يتيح التجارة بين الشرق والغرب لاسيما تجارة النفط عبر قناة السويس، بعض شركات الشّحن الدولية إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة.

هجوم على ناقلة كيماويات

وأفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة “رويترز”، بأن ناقلة كيماويات تحمل اسم “سوان أتلانتيك” تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بمقذوفات تم إطلاقها من أراض يسيطر عليها الحوثيون، وأضافوا أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة، وتحركت نحو السفينة.

وذكرت شركة “إنفنتور كيميكال تانكرز” النرويجية المالكة لناقلة الكيماويات “سوان أتلانتيك”، أن الناقلة أصيبت “بجسم” غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من أفراد الطاقم.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفينتين في البحر الأحمر، وقالت إنهما مرتبطتان بإسرائيل.

وذكر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن السفينة الأولى التي تم استهدافها هي “سوان أتلانتك” كانت محملة بالنفط، والثانية هي سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات، مشيراً إلى “استهدافهما بطائرتين بحريتين”.

وتُبرر جماعة “الحوثي” الهجمات بأنها لإظهار الدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة.

جماعة الحوثي تطمئن السفن

وقال المتحدث العسكري إن جماعة الحوثي “تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر، وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أصدرت وفي وقت سابق، الاثنين، تحذيراً من وقوع انفجار بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب، الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وأضافت الهيئة التي تتابع حركة السفن التجارية، أنها تلقت تقريراً عن حادث بشأن سفينة تجارية في محيط باب المندب، مشيرة إلى الانفجار المحتمل على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن.

ونصحت الهيئة، السفن في المنطقة، بـ”توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مثير للريبة”.