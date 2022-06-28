بريتش بتروليم البريطانية تفوز بإمتياز جديد للتنقيب عن الغاز فى مصر

أعلنت شركة بى بى فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية الواقعة في غرب البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021.

تقع منطقة الإمتياز على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين في البحر الأبيض المتوسط. ، وتبلغ مساحتها حوالى 2,600 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و 2000 متر. تمتلك بى بى 100% من حقوق التنقيب بمنطقة الإمتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل الأمر الذى يعزز فرص تطوير الأكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

قال كريم علاء ، الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا : “أن فوزنا بامتياز الكينج مريوط البحرى والذى سبقه فوزنا بامتياز EGY-MED-E5 مع شركائنا في أوائل عام 2022 يدعم بشكل مباشر خططنا الطموحة لتنمية منطقة دلتا النيل البحرية عن طريق ربطها بالبنية التحتية والتسهيلات المقامة التابعة لشركة بى بى وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في مصر“

. تعد بى بى مستثمراً رئيسياً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط فى إطار الشراكة الفاعلة مع وزارة البترول المصرية التى تمتد لما يقرب من 60 عامًا استثمرت الشركة خلالهم أكثر من 35 مليار دولار كشريك رئيسى وجزء من قطاع الطاقة المصري.