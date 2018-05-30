«بريتش أمريكان للسجائر»: هناك زيادات جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

30 مليون جنيه إسترليني استثمارات جديدة خلال 12 شهرازيادات مرتقبة في أسعار السجائركتب محمد مجديأكد ستيفن هارفي، مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، أن الشركة تستهدف ضخ 30 مليون جنيه إسترليني في السوق المصرية خلال 12 شهرا.وقال في تصريحات صحفية خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمت

30 مليون جنيه إسترليني استثمارات جديدة خلال 12 شهرا

زيادات مرتقبة في أسعار السجائر

كتب محمد مجدي

أكد ستيفن هارفي، مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، أن الشركة تستهدف ضخ 30 مليون جنيه إسترليني في السوق المصرية خلال 12 شهرا.

وقال في تصريحات صحفية خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة، أن تلك الاستثمارات متمثلة في خطوط إنتاج جديدة للشركة، وتوسيع حجم إنتاج الشركة من منتجات السجائر المختلفة.

وأضاف هارفي أنه عقد اجتماعا مع وزير المالية خلال الأيام الماضية بحثا خلالها سبل التعاون بين الشركة والحكومة المصرية في قطاع السجائر، والتي تعد ثاني أكبر دخل قومي لمصر بعد قناة السويس.

وكشف أن هناك زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، قائلا: لا أعلم تحديدا متى وكم تبلغ نسبة الزيادة، ولكنه تم الحديث عنها مع وزير المالية.

وأضاف أن مصر تعد السوق رقم 8 على مستوى العالم في قائمة أكبر الأسواق التي تضخ فيها الشركة استثماراتها بقطاع السجائر، موضحا أن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق جذبا لشركات السجائر العالمية وتعد حلبة منافسة قوية.

ولفت هارفي إلى أنه يتم إنتاج وبيع 2 مليون سيجارة شهريا من أحدث منتجات الشركة، وهي بال مال، ومستهدف زيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.