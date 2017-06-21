بريتش أمريكان توباكو : ضرائب السجائر يجب أن تكون طفيفة

هاجر عمران:قال ستيفن هارفي، مدير عام بريتش أمريكان توباكو إيجيبت إن فرض أى ضرائب إضافية على السجائر يجب أن يكون بأقل قيمة ممكنة كما أن الشركة تفضل عدم فرض زيادات ضريبية، مضيفا أنا أثق أن عمرو الجارحى وزير المالية سيتخذ القرار السليم.وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار، الذى نظمته الشر

هاجر عمران:

قال ستيفن هارفي، مدير عام بريتش أمريكان توباكو إيجيبت إن فرض أى ضرائب إضافية على السجائر يجب أن يكون بأقل قيمة ممكنة كما أن الشركة تفضل عدم فرض زيادات ضريبية، مضيفا أنا أثق أن عمرو الجارحى وزير المالية سيتخذ القرار السليم.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار، الذى نظمته الشركة أمس الثلاثاء، أن معظم شركات تصنيع السجائر فى مصر متفقة على استمرار العمل بنظام الـ3 شرائح أى فرض الضرائب وفقا لنظام تصاعدى للإنتاج وتابع : نحن نعتقد ان هذا النظام هو الأفضل للصناعة لأنه عادل ضريبيا ومتصاعد وهو معمول به فى كثير من دول العالم و بالتالى ليس جديدا.

وكان مصدر مسؤل بوزارة المالية قد أكد مؤخرا فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تدرس رفع أسعار الضرائب على السجائر العام المالي المقبل بقيم تتراوح بين 50 قرشا وجنيهين ضمن خططها لزيادة اﻹيرادات الحكومية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تدرس زيادة الضريبة 50 قرشا على الشريحة التي تصل فيها أسعار السجائر حتى 13 جنيها، ورفع قيمة الشريحة الثانية بنحو جنيه والتي تتراوح أسعار السجائر فيها بين 13 و23 جنيها، ورفع الشريحة الثالثة بنحو جنيهان على السجائر التى تزيد أسعارها عن 23 جنيها.

ومن جهته، أكد هارفى أن اتفاق عدد من مصنعى السجائر على نظام الـ 3 شرائح هو أمر يقوى موقف الشركات وقال: لا أحد يعلم النقطة الفاصلة التى يجب التوقف فيها عن فرض زيادات على ضرائب السجائر خاصة مع ازدياد وتيرة ذلك خلال السنوات الماضية كما أنه لا نعلم أيضا متى سيؤثر ذلك على الشركة سلبيا بسبب احتمالات عزوف المشتريين.

وأشار إلى أن الحكومات فى اقتصادات أخرى مثل استراليا مثلا تحاول الحكومة الدفع فى زيادة الضرائب لاكتشاف هذه النقطة الفاصلة وتابع : نحن هنا سننتظر ونرى ونطمح فى أن تكون الزيادة قليلة ومن ثم ينخفض التأثير على المستهلك فى زيادة السعر.

وأكد أن المستهلك المصرى حاليا يمر بتحديات اجتماعية واقتصادية من حيث تنفيذ الحكومة خطط إزالة الدعم على سبيل المثال وما له من تأثير على الأسعار ومن ثم سيكون عليه أنه يتخذ قرارات شرائية مختلفة إذا ارتفعت الأسعار منها الهبوط إلى سجائر ذات أسعار منخفضة حتى ولو لبعض الوقت مثلا، وجدير بالذكر أن الشركة تنتج 5 أنواع من السجائر هى دانهيل ولاكي سترايك، وراف مينتس وكينت وفايسروى.

وأضاف هارفى أن مصلحة الحكومة تتفق أيضا مع مصلحة الشركة من حيث أن مزيدا من المبيعات يؤدى إلى حصيلة ضريبية أكبر والعكس صحيح.

وقال إن الشركة التقت مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ نحو 3 أيام فى إطار اجتماع موسع مع عدد من الشركات البريطانية؛ لبحث خطط الشركة فى السوق للـ 3 سنوات المقبلة وعرض المعوقات التى تواجهها الشركة وكان أبرزها ملف الضرائب.



وأكد أن الشركة تقوم توسيع الإنتاج والطاقة الاستيعابية للمصنع ومحفظة المنتجات إلى جانب زيادة الاستثمار فى الأشخاص وحملات المسئولية المجتمعية ومنها الحملة الأخيرة للمكافحة بيع السجائر لمن هم دون الـ 18 عاما.

وأضاف أننا فخورون بالعمل فى السوق على مدار الـ 15 عاما الماضية كما أن الشركة تنتج 4 مليارات سجارة سنويا وستحوذ على نحو 5% كحصة سوقية من إجمالى 84 سجارة ينتجها اللاعبون بالسوق.



وأشار إلى أن زراعة التبغ فى مصر أمر معقد جدا ويحتاج إلى بحث وتوفير أرض وبيئة معينة، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة للمساعدة فى نقل خبراتها للسوق المصرى فى هذا الصدد؛ لأنها أنجزته فى بلدان عديدة حول العالم.