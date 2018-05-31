بريتش أمريكان توباكو تستثمر 40 مليون دولار فى مصر

خالد بدر الدين: أعلن ستيفن هارفي المدير العام لشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت للتبغ والسجائر، أن شركته ستستثمر 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) خلال العام المقبل في شراء خطوط إنتاج جديدة ومقر جديد للشركة بمصر.وأضاف أن الحصة السوقية للشركة زاد من 4 % تقريبا في العام الماضي إلى حوالى

خالد بدر الدين:



أعلن ستيفن هارفي المدير العام لشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت للتبغ والسجائر، أن شركته ستستثمر 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) خلال العام المقبل في شراء خطوط إنتاج جديدة ومقر جديد للشركة بمصر.

وأضاف أن الحصة السوقية للشركة زاد من 4 % تقريبا في العام الماضي إلى حوالى 8 % حاليا وأن الشركة، التي لها ستة أصناف من السجائر في مصر، عادة ما تستثمر ما بين 11 و12 مليون إسترليني سنويا، و أن الاستثمار في المقر الجديد يبلغ نحو مليوني إسترليني.

وذكرت وكالة رويترز أن الشركة الشرقية للدخان لصناعة السجائر تحتكر المنتج المحلي في مصر، وتبلغ حصتها 70 % من السوق والباقي للشركات الأجنبية.

وقال “هارفي” في تصريحات على هامش مناسبة للشركة أمس، إن شركة بريتش أمريكان ستجلب أربعة خطوط إنتاج جديدة سيصل الأول منها في يونيو المقبل.

وتقوم شركات التبغ الأجنبية بجلب جميع مستلزمات إنتاج السجائر بينما تتولى الشرقية للدخان عملية التصنيع نفسها، من خلال اتفاقات شراكة بين الطرفين.

