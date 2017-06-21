بريتش أمريكان تكافح تدخين القاصرين

هاجر عمران:أطلقت شركة "بريتش أمريكان توباكو إيجيبت" حملة "مكافحة التدخين لمن هم دون 18 سنة" للمساهمة في الحد من التدخين بين القاصرين، وهو ما يمنعه القانون المصري بالفعل.وأكد بيان عن الشركة اليوم الأربعاء، ان إطلاق الحملة فى مصر يأتى بعد إطلاق الشركة الأم حملات شبيهة فى عدد من دول العالم .

هاجر عمران:

أطلقت شركة “بريتش أمريكان توباكو إيجيبت” حملة “مكافحة التدخين لمن هم دون 18 سنة” للمساهمة في الحد من التدخين بين القاصرين، وهو ما يمنعه القانون المصري بالفعل.

وأكد بيان عن الشركة اليوم الأربعاء، ان إطلاق الحملة فى مصر يأتى بعد إطلاق الشركة الأم حملات شبيهة فى عدد من دول العالم .



وسيقوم 10 آلاف تاجر تجزئة من المشاركين في الحملة بوضع ملصقات صفراء تؤكد عدم بيعهم للسجائر إلى من هم دون سن 18 عاماً، ومن ثمَّ المساهمة في الالتزام بالسن القانوني للتدخين.



وترتكز حملات”مكافحة التدخين لمن هم دون 18 سنة”على هدفين؛ أولهما منع القاصرين من الحصول على منتجات التبغ، وثانيهما رفع الوعي لدى تجار التجزئة بما جاء في القانون المصري الحالي فيما يتعلق بذلك.





وقال ستيفن هارفي، مدير عام بريتش أمريكان توباكو إيجيبت: نحن ضد بيع التبغ للقاصرين، كما أننا ملتزمون بالتوعية للحد من التدخين.

وأضاف ستيفن هارفي أن تدخين من هم دون السن القانوني يعد قضية خطيرة، وهي قضية عالمية أيضا، وأكد أن التوعية بذلك هو جزءٌ لا يتجزأ من دورنا كمواطنين مسؤولين لمعالجة هذه المسألة كلَّما وحيثُما نستطيع”.