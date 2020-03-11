«برو آدز» تتعاقد على تنفيذ حملات إعلانية على واجهة برج القاهرة

تعاقدت «برو آدز» للدعاية والإعلان مع شركة وادى دجلة المسئولة عن إدارة برج القاهرة على تنفيذ حملات دعائية على واجهته ، وتنظيم حفلات لكبار الموسيقيين والمطربين بالساحة المقابلة له لمدة 4 سنوات.

وقالت نيفين رشدي، المدير التنفيذى لـ«برو آدز»، إن التكنولوجيا التى ستستخدم فى عرض الإعلانات جديدة يصل حجم استثماراتها إلى 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحفلات المزمع إقامتها ستستغل سلالم مدخل البرج كمسرح مزود بمقاعد للحاضرين.

وأوضحت لـ«المال» أن الشركة اتفقت على تنظيم أول حفل مع الموسيقار هانى شنودة، ضمن خطة تستهدف التركيز على كبار الموسيقيين والفنانين فى مصر، من أجل التثقيف والتوعية والارتقاء بالذوق العام، على ألا تتجاوز قيمة التذكرة مبلغ 150 جنيهًا، حتى تكون مناسبة لجميع الشرائح المجتمعية.

فى السياق ذاته، كشفت نيفين رشدى عن دراسة مجموعة أخرى من الأفكار الإبداعية للدعاية على برج القاهرة، منها تقديم خصومات للحجوزات الجماعية للشركات من أجل تحقيق العوائد المرجوة من المستهدفات الإعلانية.

يذكر أن شركة وادى دجلة تعاقدت على إدارة برج القاهرة فى يوليو 2014 لمدة 10 سنوات تنتهى فى 2024، تتولى بموجبه إعادة هيكلة وصيانة جميع منشآته.

يشار إلى أن برج القاهرة تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال الفترة من 1956 إلى 1961، بتكلفة بلغت حينها 6 ملايين جنيه، من مادة الخرسانة المسلحة على يد المهندس نعوم شيب الملقب بأبو العمارة الحديثة فى مصر.

ويتكون برج القاهرة من 16 طابقًا، على تصميم زهرة اللوتس المصرية، ويستند إلى قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى التى استخدمها المصريون القدماء فى بناء المعابد والمقابر.

محمد رجب