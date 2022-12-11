«بروميتيون للإطارات» تستثمر 30 مليون يورو لزيادة انتاجها في مصر 2023

كشفت شركة بروميتيون العاملة في تصنيع الإطارات، أنها استثمرت خلال الفترة الأخيرة مبلغ بقيمة 30 مليون يورو في التحديث التكنولوجي لمصنعها في مصر.

وأضافت الشركة في بيان حصلت ” المال” على نسخة منه، أن رؤيتها واستراتيجيتها للعام 2023 تركز على تلبية احتياجات السوق المحلية من الإطارات عالية الجودة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا.

وقال ستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مصر: إن السوق المصرية تعتبر من أحد أهم الأسواق مجموعة بروميتيون، حيث توسع في الشركة على كافة المستويات، لافتا إلى أن حجم المبيعات قدر بحوالي 5.2 مليار جنيه، ووصل عدد العاملين في الشركة لأكثر من 2000 ونقوم بالتصدير إلى 65 دولة.

وأضاف أن الجهود الحكومية الكبيرة لتجديد الطرق القديمة، ومد شبكات طرق جديدة، ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 3.3%، نتوقع أن يحتاج سوق النقل الثقيل إلى المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمنتجات عالية الجودة.. لذا، تتركز أهدافها لعام 2023 على تلبية احتياجات السوق المصرية من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للإطارات في مصر هذا العام، على أن تظل أولويتنا دائمًا الكفاءة والسلامة وتقديم منتجات ذات أعلى جودة.