«بروميتيون» تنزل إلى أرض الملعب لتصبح الراعي الرئيسي لفريق «بارما كالتشيو»

بدأ مساء الجمعة الماضي، 12 أغسطس، انطلاق موسم 2022/2023 من بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الإيطالي على ملعب إنيو تارديني في بارما. معها انطلق القائد جيجي بوفون ورفاقه في رحلة المنافسة على لقب الموسم الجديد. حملت قمصانهم شعار مجموعة بروميتيون للإطارات، التي تظهر لأول مرة في ساحة كرة القدم بصفتها الراعي الرسمي والرئيسي لفريق بارما كالتشيو. وتم الإعلان الرسمي عن اتفاق الرعاية خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق المباراة.

يمتد اتفاق الرعاية بين مجموعة بروميتيون للإطارات والنادي لعدة سنوات ويمثل فرصة استثنائية لتعزيز ظهور العلامة التجارية لبروميتيون أمام الجمهور. إلى جانب تقديم الدعم لأحد الأندية الإيطالية الأكثر نجاحًا، والذي حقق على مر السنين ثلاثة ألقاب؛ كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة إلى جانب كأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبي. يحتل بارما كالتشيو المرتبة الرابعة بين الأندية الإيطالية الأكثر تحقيقًا للألقاب وفقًا للترتيب العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يحل بعد ميلان ويوفنتوس والإنتر. سينافس بارما خلال موسم 2022/2023 في دوري الدرجة الثانية الإيطالي Serie B.

توقيع عقد شراكة يمتد لسنوات بين مجموعة بروميتيون للإطارات والنادي الإيطالي الناجح

علق روبرتو ريجي، المدير العام لمجموعة بروميتيون للإطارات، على اتفاق الرعاية قائلًا: “تمنحنا هذه الرعاية فرصة أن نكون جزءًا من رياضة تحظى بشغف الملايين حول العالم، خصوصًا مع نادي كرة قدم عريق ويمتلك طموحات كبيرة للمستقبل. سندعم بارما كالتشيو في مشروع نمو يتطلع نحو المستقبل ويشاركنا فيه نفس القيم. يتوافق المشروع أيضًا مع مسار التطوير الذي تسير فيه مجموعة بروميتيون للإطارات في الوقت الراهن. إيماننا بهذه الشراكة قوي ونحن على يقين أنها ستساعدنا على إقامة علاقة أوثق مع موردينا وعملائنا، وكذلك مع موظفينا البالغ عددهم 8 آلاف يتوزعون في كافة أنحاء العالم”.

ظهور عالمي للعلامة التجارية بفضل المشاريع التي تعتمد على أساطير النادي وأكاديميته

يرأس رائد الأعمال الأمريكي كايل كراوس مجلس إدارة بارما كالتشيو منذ سبتمبر 2020، ويتمحور المشروع الذي يقوده حول بناء فريق مميز ذو هوية فريدة، مع استثمارات تتطلع بأمل نحو المستقبل. تتماشى استراتيجية النادي تلك مع الاستراتيجية التي اعتمدتها مجموعة بروميتيون للإطارات، والتي قررت على هذا الأساس مساعدة النادي في مساره للنمو والنجاح. يعتمد المشروع أيضًا على وجود لاعب ذو خبرة كبيرة وشعبية جارفة، الكابتن جيجي بوفون (بطل كأس العالم 2006 والحائز على 10 ألقاب دوري، والذي ظهر لأول مرة في الدرجة الأولى مع فريق بارما في موسم 1995)، كما يرتكز المشروع على رؤية المدرب الجديد، فابيو بيتشيا، الذي نجح خلال مسيرته التدريبية في الصعود مرتين بفريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

تتضمن هذه الشراكة عددًا من نقاط القوة

تعزيز قوة العلامة التجارية

تُعد الشراكة فرصة رائعة لتعزيز مكانة العلامة التجارية لبروميتيون، وليست مُصادفةً أن تعقد الشراكة في عام مهم جدًا للمجموعة، قدمت فيه الجيل الجديد من الإطارات التي تحمل علامة Serie 02 PIRELLI.

يُمثل Serie 02 أهم إطلاق لمُنتج في تاريخ مجموعة بروميتيون. لإبراز جهود التصميم والإنتاج والابتكار التكنولوجي في تصنيع هذه الإطارات، يظهر على جوانبها لأول مرة شعار “Prometeon Engineered”، لأن Serie 02 يُمثل أول جيل من الإطارات يُطور بالكامل في مراكز البحث والتطوير التابعة للمجموعة.

قبل خوضها تجربة رعاية فريق بارما كالتشيو، باتت مجموعة بروميتيون للإطارات أيضًا الراعي الرسمي لبطولة Superbike العالمية، باتفاق رعاية يمتد لسنوات (حيث سيتواجد شعار مجموعة بروميتيون على جوانب حلبات السباق خلال كافة جولات الموسم الـ 12، والتي ستقام في 10 دول مختلفة وتتمتع بتغطية تلفزيونية عالمية). كما ترعى المجموعة أيضًا عددًا من الدراجين، منهم بطل العالم الحالي لـ Superbike، توبراك رازغاتلي أوغلو، والموهبة الشابة أكسل باساني.

تجربة العميل

كما هو الحال مع Superbike، ستتشارك مجموعة بروميتيون للإطارات أنشطة رعاية بارما كالتشيو مع شركائها وعملائها ومع أساطيل السيارات. يتمثل الهدف الأساسي في إتاحة الفرصة لهم لرؤية ملعب كرة القدم من زاوية مميزة، والتعبير عن القيم والمثل المشتركة للعلامتين التجاريتين، بروميتيون وبارما كالتشيو 1913: تتضمن الميزات المقدمة لشركاء بروميتيون وعملائها جولات يقودها مرشدون، وزيارات للمتحف واللقاءات مع الأبطال وتحديات مع لاعبي كرة القدم وفرصة مشاهدة ملعب إنيو تارديني من المدرج الرئيسي.

المشروعات الدولية

المبادرات التي تضم أساطير بارما كالتشيو وأكاديمية النادي تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية، لدعم تواجد مجموعة بروميتيون على الساحة الدولية.

يفتخر نادي بارما بسلسلة طويلة من الأساطير الذين ساهموا في صنع تاريخه المشرف. ستثير قصصهم الملفتة اهتمام عملاء مجموعة بروميتيون وشركائها، من خلال الفعاليات التي تقام في مختلف البلدان، وأحيانًا بحضور جماهيري للقاء الأبطال.

أما أكاديمية بارما كالتشيو، فسيعمل كل من النادي ومجموعة بروميتيون على استكشاف أسواق جديدة للبحث عن لاعبي كرة القدم الموهوبين من الشباب، إلى جانب استطلاع فرص جديدة للأعمال.

نبذة عن مجموعة بروميتيون للإطارات

تنفرد مجموعة بروميتيون للإطارات بكونها شركة الإطارات الوحيدة في العالم التي تركز بشكل حصري على منتجات خدمة القطاع الإنتاجي (نقل البضائع والأفراد)، إلى جانب المركبات المُستخدمة في القطاع الزراعي ومركبات الطرق الوعرة. تتميز منتجات بروميتيون بالتنوع الكبير وتعدد المستويات وتشمل العلامات التجارية PIRELLI وFORMULA وPHAROS وANTEO وTEGRYS وERACLE. تمتلك المجموعة أربعة مصانع (اثنان منها في البرازيل وواحد في مصر وواحد في تركيا) إلى جانب ثلاثة مراكز للبحث والتطوير (في إيطاليا والبرازيل وتركيا) ومركز تطوير في مصر. يعمل بالشركة 8000 موظفًا من أكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس. انضمت بروميتيون منذ العام 2019 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يضم اليوم 15500 شركة في 165 دولة. في عام 2020، كانت بروميتيون من بين الأعضاء المؤسسين للشبكة العالمية لميثاق الأمم المتحدة في إيطاليا. تستخدم بروميتيون العلامات التجارية PIRELLI وFORMULA وPHAROS بموجب ترخيص.