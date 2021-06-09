برومو فيلم تامر حسني «مش أنا» يحقق 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» في يوم واحد

حقق البرومو الدعائي لفيلم “مش أنا” للنجم تامر حسني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر “تريند” موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد أن حقق 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد.

وتعد أعلى نسبة مشاهدة إعلان لفيلم عربي على مستوى العالم، حيث احتل المركز 49 عالميًا على يوتيوب العالمي ويتصدر المركز السابع في قائمة التريندات، وذلك بعد يومين من طرحه.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق، إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

محمد قناوي: نجومية تامر حسني سبب نجاح البرومو

يرى الناقد السينمائي محمد قناوي أن تصدر برومو فيلم تامر حسني الجديد مش أنا للتريند في يومين يرجع لنجومية تامر، لانه فنان له جماهيرية كبيرة ومحبوب جدا من الجمهور .

وأضاف أن من ضمن أسباب نجاح البرومو بهذه الصورة أيضا أنه يعتبر أول اعلان لفيلم سينمائي لنجم كبير يتم طرحه منذ عام ونصف تقريبا ، حيث إن جميع الأفلام التي قدمت قبله ليست لنجوم بمستوى تامر حسني .

وتابع: نجاح البرومو أحيانا يكون مؤشرا جيدا لنجاح العمل السينمائي وقت طرحه ، وفي حالة تامر حسني يمكننا أن نجزم ان الفيلم سيحقق ايرادات عالية لنجومية تامر حسني في السينما وتحقيق أفلامه السابقة ايرادات كبيرة مثل البدلة وتصبح على خير وغيرها .

سمير الجمل: التريند ليس شيئا ملموسا وتامر حسني يرتبط به الشباب

أعرب الناقد السينمائي سمير الجمل عن كون العالم الافتراضي الذي أصبح فيه مايسمى التريند وغير ذلك هناك شركات متخصصة في هذه الامور ولديها قدرة على عمل دعاية كبيرة لاي شيء وزيادة ارقام المشاهدات .

وأكد اننا لا نبحث في اي امر يحقق تريند، فالمسألة الخاصة بالتريندات أصبحت طبيعية سواء كانت ايجابية او سلبية، مثل الاشخاص الذين يتواجدون يوميا في منطقة وسط البلد فهل معنى ذلك انهم يقومون جميعا بشراء كل شيء من المحلات، التريند أيضا ليس معنى وجود كثير من الاشخاص على الانترنت انهم يشاهدون نفس الشئ في نفس الوقت.

واوضح الجمل أننا لا ننكر أبدا نجومية تامر حسني وارتباط الشباب به ، لكن نجاح البرومو لفيلم سينمائي لا يعكس ولا يمثل مقياس فني للفيلم نفسه فمطربي المهرجانات حققوا ملايين المشاهدات لكن هل ذلك مقياسا انهم يقدمون فنا حقيقيا .

وتابع: إن تامر حسني له جمهور كبير لا يمكن إغفاله أبدا، وقد يكون ذلك سببا في نجاحه السينمائي دائما أما المعايير والمقاييس الفنية فتكون مختلفة عن النجاح التجاري أو الجماهيري .