برومو برنامج رامز تحت الأرض يتخطي 8 ملايين مُشاهدة

محمد فتحى نجح برومو برنامج "رامز تحت الأرض" الذى نشرته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات "MBC مصر" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والذى سيعرض على شاشتها حصريا خلال شهر رمضان، فى تحقيق اكثر من 8 مليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة فقط على نشره بالأمس. أثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في

محمد فتحى

نجح برومو برنامج “رامز تحت الأرض” الذى نشرته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات “MBC مصر” عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، والذى سيعرض على شاشتها حصريا خلال شهر رمضان، فى تحقيق اكثر من 8 مليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة فقط على نشره بالأمس.

أثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما إحتواه من مشاهد رعب وصراخ بسبب السحلية المرعبه التي تخرج للنجوم الذي يقعوا في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو أنه يتحدي الجميع هذا العام، واصفا الرعب والانهيار بأنهما سيكونان المُسيطران على الأجواء بفضل السحلية العملاقة التي سترعب النجوم في حلقات “رامز تحت الأرض”.

ويشهد برنامج “رامز تحت الأرض” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ولا تقتصر المُشاركات في حلقات البرنامج الجديد فقط على النجوم من العالم العربي، وإنما يُشارك في حلقاته أيضاً عدد من النجوم العالميين الذين يُطلون لأول مرة عبر الشاشات المصرية.

وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام النجم الهندي الكبير شاروخان وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يظهرون في مقلب رامز لأول مرة.