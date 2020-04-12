برومو المسلسل الرمضاني «لما كنا صغيرين» يسجل 8 ملايين مشاهدة

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

كشف السيناريست، أيمن سلامة، عن عدد مشاهدات برومو مسلسله الرمضاني «لما كنا صغيرين» والذي طرح أول أمس عبر مواقع التواصل.

وقام “سلامة ” بنشر البرومو علي صفحته الخاصه معلق عليها مساء الأحد قائلا: “ماشاء الله ..البرومو وصل 8 مليون مشاهدة” .

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

المسلسل بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

جدير بالذكر أن شركة “ارت ميكرز ” للمنتج احمد عبدالعاطي انتهت من تصوير أكثر من 60 %؜ من مشاهد مسلسل «لما كنا صغيرين» ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .