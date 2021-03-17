ثقافة وفنون

بروموهات «هجمة مرتدة» و«الاختيار 2» يحققان مشاهدة كبيرة وردود فعل جيدة لهما

حيث تجاوز نصف مليون مشاهدة حتى الان
أحمد حمدي 9:26 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:26 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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طرحت سينرجي البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار2، بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي، واستطاع البرومو تحقيق مشاهدة كبيرة في ساعات قليلة من طرحه، حيث تجاوز نصف مليون مشاهدة حتى الان.

كما جاءت آراء وردود الأفعال بالنسبة للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه جيدة، معلقين منتظرين هذا العمل بفارغ الصبر، كما هنأ بعض الفنانين كريم عبدالعزيز عبر حسابه انستجرام بطرح الإعلان الدعائي لمسلسله منهم هند صبري وغيرهم.

كما حقق أيضا برومو مسلسل هجمة مرتدة مشاهدة كبيرة بعد طرحه ، مقارنة ببروموهات اخرى لم تحقق ذلك ، العمل تاليف باهر دويدار واخراج احمد علاء وبطولة أحمد عز وهند صبري .

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سمير الجمل: لا يوجد بيت مصري ليس مهتما بقصص أبطالنا والجميع مترقب للعمل

علق الناقد الفني سمير الجمل فقال :  مسلسل الاختيار 2 تحديدا معظم الاشخاص التفت حوله رمضان الماضي حينما قدمه الفنان أمير كرارة وحقق مشاهدة كبيرة جدا .

وأوضح أنه من الطبيعي بعد استشهاد البطل أحمد منسي في الجزء الاول ، سينتظر الكثيرين مالذي سيحدث خاصة انه تم تغيير بطل الجزء الثاني وحل محله كريم عبد العزيز بالاضافة لوجود ابطال اخرين مختلفين عن الذين تم تقديمهم في الجزء الاول ايضا .

ونوه الجمل أن الجمهور متشوق جدا لمعرفة الجديد في الجزء الثاني ، علاوة انه لايوجد بيت في مصر الا وله علاقة بشكل او باخر بهذه الحكايات سواء ضابط جيش او شرطة ، لذلك هناك ترقب كبير من المشاهدين لهذا العمل لاننا نحترم قصص هؤلاء الابطال ونجلها ونقدرها .

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سامح الصريطي: يرجع ذلك لثقة المشاهد المصري في جودة العمل المقدم واشتياقه للدراما الوطنية

وأوضح الفنان سامح الصريطي ان سبب ذلك يرجع لثقة الناس في جودة العمل الدرامي الذي ستشاهده ، بالاضافة ان الاعمال الدرامية الوطنية يكون لها جذبا كبيرا للمشاهد المصري .

ويضيف أن هناك عوامل أخرى أيضا منها نجاح الجزء الاول بصورة كبيرة ، حتى النجاح الذي تحقق للجزء الاول ينم عن اشتياق الجمهور للاعمال الفنية الوطنية في الدراما التليفزيونية . وتابع قائلا انه خاصة حينما تقدم هذه المسلسلات الوطنية بشكل مميز ومصداقية في الاداء والاحساس واماكن التصوير وكل عناصر العمل الفني ، فذلك سيكون امرا رائعا ويحقق صدى كبير لدى المشاهدين.

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بقلم أحمد حمدي

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