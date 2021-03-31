بروموهات «نسل الأغراب» بعد طرحها بين الانتقاد والإعجاب

وحقق البرومو في ساعات قليلة مشاهدة كبيرة، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي

طرحت سينرجي البرومو الدعائي الرسمي الثاني لمسلسل نسل الأغراب الذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021، وحقق البرومو في ساعات قليلة مشاهدة كبيرة، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حقق البرومو الثاني مثل الأول إشادات من الكثير من الأشخاص بقوة البروموهات والمستوى الفني الذي ظهر به واختلافه عن باقي بروموهات مسلسلات رمضان التي طرحت مؤخرًا، حيث أظهر البرومو الصراع الدائر بين غفران “أمير كرارة” وعساف “أحمد السقا” والمسلسل إخراج محمد سامي.

في نفس الوقت تعرضت البروموهات الخاصة بمسلسل نسل الأغراب لانتقاد من البعض بسبب مشاهد العنف والقتل التي ظهرت فيه.

أحمد سعد الدين : السقا وكرارة نجما أكشن ومن الطبيعي ان يشهد البرومو ذلك

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن برومو مسلسل الأغراب بالفعل منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أثار ضجة كبيرة، وانتقادات لبعض الأشخاص لأنهم يرون فيه أن هناك مبالغة كبيرة في مشاهد الأكشن المقدمة فيه.

وأشار إلى أن البرومو أيضا أشاد به الكثيرين لأنه قدم بتكنيك احترافي كبير، لافتًا إلى أن الصورة فيه مميزة لكن من الطبيعي أن يقدم السقا وكرارة مشاهد أكشن في أعمالهم الفنية.

وتابع قائلا إن هذا العمل برغم انه متناقض في ردود افعال الجمهور قبل عرضه في شهر رمضان بين الانتقاد والاعجاب ، الا انه سيحظى بمشاهدة كبيرة في موسم رمضان القادم لانه يجمع نجوما كبار لهم شعبيتهم مثل أحمد السقا وأمير كرارة .

أميرة نايف: الاختلاف والتناقض في ردود الافعال يعني النجاح والانتشار

وترى الفنانة أميرة نايف ان محمد سامي مخرج مسلسل نسل الاغراب مبدع و” شاطر” وهذا الجدل الذي حدث على برومو المسلسل لان ذلك امرا طبيعيا في حياتنا.

وأكدت أن الناس لن تتفق على شيئا واحدا أبدا فهناك أشخاص سيكونون معك وآخرين سيعارضون وذلك بداية النجاح.

واستطردت قائلة إن الأكشن ليس سيئا أبدا في الأعمال الفنية، لكن الأهم ألا يكون فيه مبالغة او افورة في مشاهده لكن طالما حدث هذا الجدل والتناقض في ردود الأفعال على البرومو فذلك يعني أنه حقق نجاحا وانتشارا ولم يمر مرور الكرام على الناس حينما تم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أنها لا تحب تقديم مشاهد الأكشن الكثيرة، لأن الاطفال يحاولون تقليده في الشارع فيمكن تقديمه لكن لاحب بروزته بصورة كبيرة على الشاشة.