بروك نت تؤسس شبكة للربط بين الوسطاء في الشرق الأوسط

الشاذلى جمعةكشف أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة "بروك نت" لوساطة التأمين، أن شركته أسست شبكة إلكترونية للربط بين الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم العديد من الخدمات لهم، مثل مهارات التسويق والموارد البشرية والشئون المالية.وأضاف حسنى، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الثانى "الأفروآسيوى لتأمينات الح

الشاذلى جمعة

كشف أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة “بروك نت” لوساطة التأمين، أن شركته أسست شبكة إلكترونية للربط بين الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم العديد من الخدمات لهم، مثل مهارات التسويق والموارد البشرية والشئون المالية.

وأضاف حسنى، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الثانى “الأفروآسيوى لتأمينات الحياة”، أن هناك أكاديمية تابعة للشركة تقدم دورات تدريبية وشهادات معتمدة عالميًا للوسطاء، بهدف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وأشار إلى أن شركته تساعد شركات التأمين في تحليل محافظ الأقساط لكافة الفروع التأمينية، وتقييم تلك المحفظة ووضع التوقعات المستقبلية للنمو، بجانب استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع العميل وإبلاغه بمواعيد تجديد الوثائق وكذلك سداد الأقساط عبر تطبيقات الهاتف الجوال.