بروكلين بيزنس سكول: 100 ألف منحة لخريجى الجامعات لريادة الأعمال

المال - خاص صرح المهندس تامر صلاح، مدير التطوير لشركة Brooklyn Business school، بأن الشركة تقدم 100 ألف منحة مجانية لخريجي الجامعات المصرية، لريادة الأعمال، بهدف تعليم خريجى الجامعات المصرية على كيفية إنشاء مشاريع ناجحة بأسلوب علمى - على أيدى خبراء متخصصين على مستوى عالمى، باإضافة إلى أنها تساعدهم

المال – خاص

صرح المهندس تامر صلاح، مدير التطوير لشركة Brooklyn Business school، بأن الشركة تقدم 100 ألف منحة مجانية لخريجي الجامعات المصرية، لريادة الأعمال، بهدف تعليم خريجى الجامعات المصرية على كيفية إنشاء مشاريع ناجحة بأسلوب علمى – على أيدى خبراء متخصصين على مستوى عالمى، باإضافة إلى أنها تساعدهم على توفير دخل متميز وفتح المجال أمام فرص العمل.

وأضاف تامر، أن الدراسة وتسجيل المنحة يتم عبر الإنترنت، لتكون متاحة بجميع المحافظات المصرية ولا تحتاج للتفرغ.

وأعلنت Brooklyn Business school – أن المنحة ستستمر لمدة 3 أشهر بمعدل ساعة يوميا، وتقدم الشركة شهادات لمن يجتاز امتحانات المنحة ودعم مالى للأوائل يصل لمليون جنيه.

ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات الشركة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، بمقر الشركة 14 شارع رمسيس بجوار محطة مترو جمال عبد الناصر أمام نقابة المحامين.

للتسجيل عبر الموقع الرسمي للأكاديمية عبر الرابط الإلكتروني:

http://www.brooklynacademy.net/2018/enter.html

