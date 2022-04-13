أطلقت شركة بروكتر آند جامبل مصر برنامج تحدي الابتكار Unbox في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويقدم محفزات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلسلة التوريد لواحدة من كبريات الشركات في العالم وأكثرها ابتكارا.

التحدي الذي يُنظم بالشراكة مع UNTAP Technologies، يهدف إلى دعوة الشركات الناشئة للعمل على تقديم حلول لتحديين رئيسيين لعمليات شركة بروكتر آند جامبل في مصر هما تقديم تجربة عملاء مرنة، وتقديم حلول رقميه متطورة لصغار تجار التجزئة.

من بين 52 شركة ناشئة سجلت للمشاركة في التحدي، اُختيرت 6 في القائمة المختصرة لعرض مشاريعهم الناشئة والحلول التي قدموها أمام لجنة ضمت خبراء من قادة بروكتر آند جامبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في كل من مجالات العمل المذكورة.

وفازت منصة التجارة الإلكترونية الدكان التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، بتحدي المبيعات لمرونتها وحلولها الجاهزة للتنفيذ والتي تهدف لتمكين بروكتر آند جامبل من التواصل مع صغار تجار التجزئة وإدارة العلاقة معهم بنجاح، كما فازت المنصة الهندية لحلول النقل التشاركي QuickRide بتحدي تجربة الموظف من خلال توفير حل لتنقلات الموظفين من العمل وإليه.

من جانبه، قال سمير اللبار، الرئيس والمدير العام لشمال إفريقيا في بروكتر آند جامبل، خلال الحفل الختامي لـ UNBOX في مصر: “لطالما كان الابتكار ركيزة أساسية من ركائز هذه الشركة، وشكل القوة الدافعة وراء تطورها ونموها على مدار 184 عامًا. تعاوننا مع الشركات الناشئة هو جزء أساسي من توجهنا عالميًا، ونهدف من خلاله إلى منح رواد الأعمال المبتكرين فرصًا واقعية لحل التحديات الحقيقية التي تواجه الشركة، وهو ما يسمح لهم بتسريع نموهم، وكذلك نمونا كشركة.

علقت صابرين عاصم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة إدارة المنافسة UNTAP Technologies، على التحدي قائلة: “جاء التجاوب مع تحدي الابتكار من بروكتر آند جامبل مصر إيجابيًا للغاية وخلال مدة زمنية قصيرة جدًا.

تلقت UNBOX مصر أكثر من 50 طلب تسجيل مشاركة على المنصة، جاء 29 منهم مكتملًا، ونجح 6 في بلوغ المرحلة النهائية من التحدي. أتت معظم الطلبات من مصر، لكننا تلقينا كذلك طلبات من الولايات المتحدة وألمانيا والهند وكندا وهونغ كونغ وهولندا وسويسرا والإمارات”.

ستباشر الشركات الفائزة تطبيق إجراءات أعمق لتطوير وصقل الحلول تحت إشراف فريق قيادة من بروكتر آند جامبل. إذا نجحت الشركة الناشئة في اجتياز مرحلة التقييم وتطوير حلها بشكل أكبر، فستُمنح نطاق عمل تجريبي وفرصة لإثبات صحة رؤيتها داخل الشركة.

وقال أحمد ماهر، العضو المنتدب لشركة الدكان: “ممتنون جدًا للحصول على هذه الفرصة التي تتيح لنا تلقي التوجيه من قادة هذا القطاع في بروكتر آند جامبل. هذه التجربة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا، وستساعدنا على تطوير أعمالنا وتمنحنا دفعة للأمام بكل تأكيد”.

أما نافين مامجين، الشريك المؤسس ورئيس قسم التصميم في QuickRide، فقال: “إن مجرد التعاون مع فرق العمل في بروكتر آند جامبل والحصول منهم على شروح وافية لسير العمل في الشركة، وكذلك الحصول على بيانات عملية مباشرة تطور من طريقة عرضنا لمنتجاتنا يُعد في حد ذاته استثمارًا من بروكتر آند جامبل في بيئة الابتكار والشركات الناشئة. فخورون بهذا الإنجاز، خاصة لكونه يقدم لنا فرصة العمل على تطوير حلول في سوق خارج الهند، ولكنه كذلك سوق مشابه من عدة جوانب”.