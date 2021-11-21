بورصة وشركات

«بروكتر آند جامبل» تتعاقد مع «شنايدر» لتوريد تكنولوجيا لرفع كفاءة مصانعها

باستخدام منصة EcoStruxure وهي عبارة عن منصة موحدة لكل من تكنولوجيا الإنترنت وإنترنت الأشياء
عمر سالم 7:07 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 7:07 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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تعاقدت شركة بروكتر آند جامبل أحد أكبر شركات السلع الاستهلاكية المعبأة في العالم، مع  شركة شنايدر إلكتريك لتحسين وكفاءة المؤسسة الصناعية للشركة بمدينة السادس من أكتوبر، باستخدام منصة EcoStruxure وهي عبارة عن منصة موحدة لكل من تكنولوجيا الإنترنت وإنترنت الأشياء.

وتعد تلك المنصة والتى ستساهم في زيادة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل فترات التوقف المفاجئة، وتحقيق الاستدامة والعمل المستمر بخطوط الإنتاج والتصنيع، وتحسين استخدامات الطاقة والكهرباء بالاستعانة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل البيانات وتحسين البنية التحتية الكهربائية للمصنع.

شنايدر إليكتريك
شركة شنايدر إليكتريك

وأكد كريم حسين، مدير مصنع بروكتر آند جامبل أن التعاون مع شنايدر ، يأتي لوضع حلول لبعض المشاكل الإنتاجية، والقضاء على فترات التوقف المفاجئة التي تتعرض لها الشركة، وتحسين أداء خطوط الانتاج.

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وأضاف ان ذلك يأتي من خلال الاستفادة من الحلول والخدمات البرمجية التي تقدمها شنايدر إلكتريك، والتي اثبتت قدرتها وكفاءتها، في ظل حماية وضمان سلامة وجودة المنشأة.

وأوضح أن الشركة تعتبر مصر مركزًا للتصنيع يغطي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لذا كان من الطبيعي أن تبحث عن أحدث التقنيات التي من شأنها أن تفيد خطوط الإنتاج، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة وقدرة علي زيادة الإنتاج، وهو ما وجدناه في برامج شنايدر إلكتريك، وذلك من خلال تحسين استخدامات الطاقة في المستقبل.

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وأكد على أن تكنولوجيا شنايدر ستضمن استمرار عمل المصانع كمنشأة مثالية، من خلال تقليل وقت التوقف عن العمل، وسرعة الاستجابة لأية مشكلة تتعلق بخط الانتاج، وزيادة عمره نتيجة للتنبؤ بالمشاكل وصيانتها المستمرة، مشيراً الي أن أهم ما يمكن أن تقدمه التقنيات تقليل النفقات وبالتالي تقليل التكاليف بعملية التشغيل.

يذكر أن منصه EcoStruxur عبارة عن منصة موحدة لكل من تكنولوجيا الإنترنت وإنترنت الأشياء، بشكل يسمح بمراقبة البنية التحتية للمصنع، وتحليل البيانات الضخمة، وهو ما يعطي فريق العمل القدرة علي مراقبة الطاقة وصحة وكفاءة النظام الكهربائي وحل المشاكل بشكل أسرع.

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كما لديه القدرة أيضًا علي اتخاذ القرارات الصائبة لتحسين الأداء وفقًا لما يحصلون عليه من بيانات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن برنامج EcoStruxure Asset Advisor سيقوم بدوره في تقديم البيانات بشكل فوري، بل وتحليلها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات المحتملة التي قد تؤدي إلى عطل بمعدات خطوط الإنتاج.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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