بروفايل .. عمرو نصار مهندس إستراتيجية السيارات وزيرا للتجارة

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد، كان يشغل قبل توليه الحقيبة الوزارية منصب أمين عام المجلس التصدير للصناعات الهندسية ، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة “MCV” لصناعة المركبات.

وهو المسئول في مجموعة “MCV “عن تطوير الأعمال والصورة العامة لشركة “MCV” الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية “مرسيدس بنز” للمركبات التجارية في مصر ، واستطاع تغيير صورة الشركة من المحلية إلى الدولية منذ ذلك الوقت “MCV” تملك العدد من الفروع في البلدان التي تقع في أوروبا ، والخليج ، وأمريكا اللاتينية ، وجنوب أفريقيا ، بجانب الجزائر والسودان.

ومنذ يناير 2012 ، شغل منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعيتين في الهندسة 1985 و القانون 1990 ، إضافة إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة ، لدعم لمسيرته المهنية.

وعمل مستشارا لتطوير الأعمال في كل من شركة ، Sony (Professional broadcast ) ، “General Electric “

أكسون موبيل ، آي آي آر المملكة المتحدة ودبي.

ثم عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرى ” أميك” خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وعمل نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للاتحاد العالمى للمواصلات العامة خلال الفترة من 2008-2014.

وشارك في الجمعية المصرية للسلامة على الطرق كأحد أعضاء اللجنة التنفيذية منذ عام 2006 وحتى تاريخه، كما شارك في مناقشة ووضع ملامح مشروع إستراتيجية صناعة السيارات الجديد ، أمام مجلس الوزراء و مجلس النواب.