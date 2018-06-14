بروفايل .. عز الدين أبو ستيت ..من سوهاج إلى حقيبة الزراعة

الصاوي أحمد: ولد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد عام 1956 فى محافظة سوهاج - مركز البلينا. وحصل "أبوستيت" على بكالوريوس في العلوم الزراعية (محاصيل) عام 1977م، ثم حصل على ماجستير في العلوم الزراعية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 ودكتوراة في الع

الصاوي أحمد:

ولد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد عام 1956 فى محافظة سوهاج – مركز البلينا.

وحصل “أبوستيت” على بكالوريوس في العلوم الزراعية (محاصيل) عام 1977م، ثم حصل على ماجستير في العلوم الزراعية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 ودكتوراة في العلوم الزراعية من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1983.

وأجرى “أبو ستيت” عددا من الدراسات البحثية في المكافحة المتكاملة للحشائش في قصب السكر، والمكافحة المتكاملة للحشائش تحت ظروف محددة، والمشروع القومي لتحسين إنتاجية واستعمالات بنجر السكر، المشروع القومي لتحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية، وتقييم مبيدات الحشائش.

وكان من أبرز مواده البحثية، المكافحة المتكاملة لورد النيل، والدراسة الذاتية الريادية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والمشروع التعليم الإلكتروني بجامعة القاهرة، وعيّن مدير المشروع الممول من هيئة التعاون الدولي باليابان (جايكا) لاستخدام الأنظمة المستدامة لإنتاج محاصيل الغذاء، والطاقة بوادي النيل في مصر بالأساليب المرشدة لمياه الري “بالتعاون مع 3 جامعات يابانية.

وشارك أبو ستيت في عدد من الأنشطة الإرشادية والمجتمعية، منها الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الذرة الشامية – الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح – الحملة القومية للتكثيف الزراعي لتحميل فول الصويا على الذرة الشامية .

ورُشح (مستقلا) لعضوية مجلس الشعب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج في عامي 1990، 2005 م .

وتولى منصب عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة اعتبارًا من 1-8- 2009 بالتعيين ثم بالانتخاب ثم نائب لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب في 2011 وتولى المشرف العام على فرع الخرطوم في 2012.

وحصل “أبو ستيت” على جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الزراعية عام 1994م.

وعمل أستاذًا زائرًا بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية عام 1991.