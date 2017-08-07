بروفات ولاد البلد على مسرح السلام

سلوى عثمان بدأت بروفات العرض المسرحي "ولاد البلد" من إنتاج المسرح الحديث، التابع للبيت الفني للمسرح، على خشبة مسرح السلام، تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، ديكور عمرو الأشرف، ملابس أميرة صابر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم استعراضات فاروق جعفر، بطولة نخبة من خريجي

سلوى عثمان



بدأت بروفات العرض المسرحي “ولاد البلد” من إنتاج المسرح الحديث، التابع للبيت الفني للمسرح، على خشبة مسرح السلام، تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، ديكور عمرو الأشرف، ملابس أميرة صابر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم استعراضات فاروق جعفر، بطولة نخبة من خريجي أكاديمية الفنون وطلبة الجامعات والمسرح المستقل، فكرة وإخراج محمد الشرقاوي.





يناقش العرض مجموعة من القضايا في إطار الكباريه السياسي، ويقدم خمس لوحات، الأولى تعويم الجنيه، والثانية قانون الخدمة المدنية، والثالثة بطاقة الرقم القومي، والرابعة الهجرة غير الشرعية، والخامسة حكايات على الحدود وشهداء الجيش والشرطة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر عرضه أوائل سبتمبر ثم يستكمل باقي أيام عروضه في كل محافظات الجمهورية بخطة عمل وضعها أشرف طلبة، مدير المسرح الحديث، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.