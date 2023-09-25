«برودكوم» الأمريكية تطعن على قرار تغريمها 14 مليون دولار لصالح «سامسونج»

قالت شركة برودكوم Broadcom الأمريكية لتصنيع الرقائق اللاسلكية اليوم الإثنين إنها تخطط لتقديم استئناف ضد قرار هيئة تنظيمية كورية بفرض غرامة 19.1 مليار وون (14.3 مليون دولار) بسبب ممارستها التجارية غير العادلة ضد سامسونج للإلكترونيات، وفقا لوكالة يونهاب.

قالت برودكوم في بيان، إنها تعرب عن “أسفها” إزاء قرار لجنة التجارة العادلة الكورية، مشيرة إلى أنها تخطط لاستئناف القضية أمام محكمة استئناف سيول.

جاء قرار معاقبة برودكوم بعدما أجبرت الشركة الأمريكية سامسونج على توقيع اتفاقية طويلة الأجل في 2020 من خلال الاستفاد من هيمنتها على السوق واستخدام أساليب غير قانونية، بما في ذلك قطع الإمدادات والدعم الفني، وفقًا للجنة التجارة.

بموجب الصفقة، ألزمت برودكوم سامسونج للإلكترونيات على شراء أجزاء من هواتفها الذكية بقيمة 760 مليون دولار سنويا من 2021 حتى 2023 وطالبت الشركة الكورية بتعويضها عن أي نقص في حجم الشراء عن هذا المبلغ.

في يونيو، رفضت لجنة التجارة العادلة الكورية اقتراح برودكام بتصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة طوعًا بمبلغ 20 مليار وون، وحكمت لصالح شركة سامسونج.

وقالت الهيئة التنظيمية في وقت سابق إن الاقتراح “لا يعتبر إجراءً مناسبًا لاستعادة نظام التجارة العادلة وحماية مصالح اللاعبين الآخرين في الصناعة”.