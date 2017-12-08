برودة الطقس تدفع أسعار الخضر والفاكهة للارتفاع

الصاوي أحمدشهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية، بينما استقرت باقي المحاصيل في الأسواق؛ وذلك بسبب البرودة وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار .ووصل سعر الخيار إلى 7 جنيهات مقابل 6 أمس، والطماطم 6 بدلا من 5، والبطاطس ترا

الصاوي أحمد





شهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية، بينما استقرت باقي المحاصيل في الأسواق؛ وذلك بسبب البرودة وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار .

ووصل سعر الخيار إلى 7 جنيهات مقابل 6 أمس، والطماطم 6 بدلا من 5، والبطاطس تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بـ6 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، و”البسلة” 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 جنيهًا.

وبلغ سعر الفلفل الرومي والبلدي 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والأبيض 6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات.

وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة في البورصات السلعية، وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو بـ15 جنيهًا، والتين 10 جنيهات، والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.