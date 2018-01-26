برودة الطقس تدفع أسعار الخضروات للارتفاع

الصاوي أحمد ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، مدفوعة من موجة الطقس المنخفض، مع الحفاظ علي معدلات البيع الجيدة، في ظل وجود معروض متنوع في الأسواق من محاصيل مختلفة، بحسب تجار في أسواق الجيزة . سجلت الطماطم 2.5 جنيه، بدلا من 2،…



الصاوي أحمد

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، مدفوعة من موجة الطقس المنخفض، مع الحفاظ علي معدلات البيع الجيدة، في ظل وجود معروض متنوع في الأسواق من محاصيل مختلفة، بحسب تجار في أسواق الجيزة .

سجلت الطماطم 2.5 جنيه، بدلا من 2، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات .



سجلت الفاصوليا 5 جنيهات، بدلا من 4 الأسبوع الماضي، والفلفل الرومى 8 جنيهات، والملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، أما البسلة بلغت 5 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا والباذنجان 5 جنيهات.

بالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 5 جنيهات، واليوسفى 5 جنيهات، والفراولة 12 جنيهًا، التفاح الأمريكى 22 جنيهًا.