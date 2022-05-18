«بروج للبتروكيماويات» تخطط لبيع 10% من أسهمها والإدراج في سوق أبو ظبي

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشريكتها النمساوية للكيماويات بورياليس لطرح عام أولي لمشروعهما المشترك بروج للبتروكيماويات، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت بروج، وهي شركة متخصصة في اللدائن البلاستيكية، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، عن نيتها للطرح في السوق وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حجم الطرح يبلغ ملياري دولار

وقال مصدران مقربان من الصفقة إن قيمة الشركة قد تكون 20 مليار دولار مما يعني أن حجم الطرح قد يبلغ ملياري دولار.

وأحجمت أدنوك عن التعقيب على تقييم بروج، وقالت الشركة، التي تُستخدم منتجاتها في السيارات وتعبئة المواد الغذائية بين أشياء أخرى، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10 % من رأس المال المصدر للشركة.

الاكتتاب في أسهم بروج يبدأ في 23 مايو

وأضافت في وثيقة الطرح أن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 مايو ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن أسهمها سُيسمح بتداولها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو.

وقال سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك “يعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لخلق القيمة وتحقيق النمو الذكي، حيث تواصل أدنوك جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتسويق والتصنيع، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وأبوظبي”.

بروج تخطط لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا

وتخطط بروج لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

وللعام المالي 2022، تخطط بروج لدفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس العام القادم.

وللعام المالي 2023، قالت الشركة إنها تخطط لأن تدفع للمساهمين توزيعات أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار.

وأضاف الجابر “من خلال طرح بروج واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بالاستحواذ على نسبة 25 % من أسهم شركة بورياليس، تستعد أدنوك للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي”.