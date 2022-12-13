«بروج» للأدوية تحقق 140 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «بروج» للأدوية مبيعات بقيمة 140 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

شهدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والشراكات النوعية متعددة الأطراف الداعمة للتكامل في قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بقيمة 260 مليون درهم.

وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيزاً لجذب المستثمرين والمصنعين في قطاع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، الذي تمتلك فيه دولة الإمارات ميزة تنافسية، وتوفر المواد الخام والإمكانيات النوعية للمستثمرين من أجل النمو والتوسع.

وسيبدأ العمل بين مجموعة «بيور هيلث»، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والعضو في برنامج القيمة الوطنية المضافة التابع للوزارة، مع كل من شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية (ADMD)، التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة بروج للبتروكيماويات، لتأسيس خط إنتاج للمعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع في الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بتكلفة 110 ملايين درهم.

وتوفر شركة بروج للبتروكيماويات، المواد الخام الأولية وتوفير أرض صناعية من خلال مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة «أيكاد 1»، وذلك لإنتاج الإبر الطبية ومحاقن الأنسولين، والقسطرات، ومنتجات التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية.