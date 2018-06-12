بروتوكول مصرى صينى لتأسيس شركة لتعظيم الجدوى الاقتصادية للرمال السوداء

المال - خاص وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع أحد أكبر الشركات الصينية المتخصصة، لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصرى والصينى. يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ مخططا

المال – خاص

وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، مع أحد أكبر الشركات الصينية المتخصصة، لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصرى والصينى.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة، تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى فى كافة القطاعات.

وتهدف الشركة إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، بما يسهم فى تنويع وتطوير الإقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلية للمعادن، واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد اللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الصينى لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الإلتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى.

وأشاد ممثل الشركة الصينية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة التى تسهم فى تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، اللواء مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، ومحافظ كفر الشيخ والسفير الصينى بالقاهرة، وممثلين عن الجانب المصرى والصينى.