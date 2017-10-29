بروتوكول لصرف نفقة المطلقات عبر شركات المحمول

المال - خاصشهد وزير الاتصالات ياسر القاضي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم، توقيع بروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي و3 شركات محمول، لصرف النفقات الخاصة بالمطلقات والمستحقين من خلال شبكات المحمول.وكانت غادة والي قد قالت في بيان صحفي أمس، إن مستحقي النفقة من تلك الخدمة يبلغ عددهم نح



المال – خاص

شهد وزير الاتصالات ياسر القاضي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم، توقيع بروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي و3 شركات محمول، لصرف النفقات الخاصة بالمطلقات والمستحقين من خلال شبكات المحمول.

وكانت غادة والي قد قالت في بيان صحفي أمس، إن مستحقي النفقة من تلك الخدمة يبلغ عددهم نحو 279 ألفًا، ويمكن لهم صرف المستحقات من خلال أقرب موزع أو فرع لشركات المحمول.

ويتولى بنك ناصر تقديم النفقات للمطلقات من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع له، الذي يهدف إلى حماية الأسر التي تعاني من تخلي عائلها عنها دون نفقة، ويقوم البنك بتنفيذ الأحكام القانونية وتسليم المستحقين النفقات الخاصة بهم، سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو حتى الوالدين.