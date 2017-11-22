بروتوكول لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير ‏الشرعية

ولاء البري: وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم ،بروتوكول تعاون مع ‏المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية‎.‎ من جانبها‎ ‎قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن ‏البروتوكول يهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لإعدا

ولاء البري:

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم ،بروتوكول تعاون مع ‏المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية‎.‎

من جانبها‎ ‎قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن ‏البروتوكول يهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لإعداد مدربين وبرامج لتأهيل الشباب ‏للتعريف ونشر سبل الهجرة الآمنة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والإتجار في ‏البشر‎.‎

فضلا عن خلق إطار تعاون لإعداد مادة علمية ممنهجة يتم تحديثها بصفة دورية بالتعاون مع ‏الاطراف ذوي الصلة والتي من شأنها المساهمة في خلق كوادر من المدربين المؤهلين على ‏التوعية في محافظات مصر الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية. ‎

من جانبه، أوضح دكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة، أن البروتوكول يتضمن ثلاث ‏محاور رئيسية تتمثل فى إعداد المحتوى الخاص ببرامج إعداد المدربين وكذلك المحتوى ‏المرتبط بالبرامج التدريبية الخاصة بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية والإتجار ‏بالبشر والتأهيل بسبل الهجرة الآمنة، واعتمادها من الطرفين، بجانب تنفيذ برامج تدريب ‏المدربين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني، لتأهيلهم واعتمادهم كمدربين توعويين فيما يرتبط بتدريب الشباب من طلاب ‏التعليم الفني كمرحلة أولى‎.‎

وأضاف أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برامج التوعية للشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية ‏والإتجار فى البشر والتأهيل بسبل الهجرة الآمنة للباحثين عن العمل وريادة الأعمال، مشيرا ‏إلى أن الهدف من التعاون مع مركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية التوعية بمخاطر ‏الهجرة غير النظامية والاتجار فى البشر والتأهيل بسبل الهجرة الأمنة مشيرا لأهمية إعداد ‏مواد علمية ممنهجة وتحديثها لخلق قاعدة من الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة‎.‎

من جانبها أعربت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الجنائية و الاجتماعية، عن سعادتها بالتعاون بين مؤسسات الدولة في ‏إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، وأوضحت أهمية التوعية بمخاطر ‏الهجرة غير الشرعية والاهتمام بالشباب‎. ‎

وأضافت الدكتورة سميحة نصر، أستاذ علم النفس بالقومي للبحوث أنه من المهم تكاتف ‏جميع الجهود بين المؤسسات الحكومية ودور العبادة ومديريات الشئون الاجتماعية، ومراكز ‏الشباب وغيرها.‏