بروتوكول رباعى يضم «الاتصالات وإي فاينانس وتاكس» لميكنة «الضرائب العقارية»

كشف ناجى السرجانى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين المصلحة ووزارة الاتصالات، وكلّ من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية أى تاكس التابعة لوزارة المالية، لتنفيذ عملية ميكنة للضرائب العقارية.

وقال السرجانى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إنه يجري حاليًّا عملية تطوير وميكنة شاملة لمصلحة الضرائب العقارية، وبدأنا ذلك بعملية تقديم الإقرارات إلكترونيًّا عبر منصة مصر الرقمية، بجانب تحصيل الضريبة عن طريق كارت المدفوعات الحكومية الإلكترونية «ميزة».

وتوقّع اتجاه المصلحة، خلال الفترة المقبلة، للتعاقد مع شركات مدفوعات إلكترونية لتحصيل الضريبة، موضحًا أنه يجرى حاليًّا تطوير جميع مأموريات مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم تطوير 150 مأمورية من إجمالى 400 بجميع المحافظات، إضافة إلى تدشين مأموريات جديدة بمراكز فى المحافظات.

وأضاف السرجانى أن عملية تطوير مقرات مصلحة الضرائب العقارية بدأت منذ 3 سنوات، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية 2022، بجانب افتتاح مقرات جديدة ليصبح إجمالى عدد المأموريات 450 مأمورية، وتشمل عملية التطوير البنية الأساسية، والمبانى، والبنية التكنولوجية، وتطوير العنصر البشرى.

وحول ضريبة التصرفات العقارية التى شهدت جدلًا حولها مؤخرًا، أشار السرجانى إلى أنها لا ترتبط بمصلحة الضرائب العقارية، وإنما تقوم بتحصيلها مصلحة الضرائب العامة فى إطار ضريبة الدخل.

وأكد ضرورة التفرقة بين الضريبة العقارية، والثروة والعقارية، والتصرفات العقارية، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية تُحصِّل الأولى فقط، بينما تُحصِّل مصلحة الضرائب العامة النوعين الأخيرين.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن التصرفات العقارية نسبتها 2.5% فقط، يتم تحصيلها من قيمة بيع العقار، وتُحصَّل عند واقعة البيع، ويتحملها البائع، بينما الثروة العقارية، يتحملها المموّل عن عائد تأجير وحدات يمتلكها للغير.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب هى الضرائب العقارية، وضريبة الملاهى (دور السينما- المسارح- الملاهى الليلية… إلخ)، وضريبة الأطيان.