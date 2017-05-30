بروتوكول تعاون مع الأورمان لدعم المناطق الأكثر احتياجا فى 14 محافظة

سحر نصر: الحكومة تعتزم إطلاق حملة للتوعية بالاستثمار المال ـخاص: وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون بقيمة 2 مليون و30 ألف جنيه، لصالح دعم المناطق الاكثر احتياجا فى 14 محافظة خلال شهر رمضان

سحر نصر: الحكومة تعتزم إطلاق حملة للتوعية بالاستثمار

المال ـخاص:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مع المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون بقيمة 2 مليون و30 ألف جنيه، لصالح دعم المناطق الاكثر احتياجا فى 14 محافظة خلال شهر رمضان، من المنحة المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة مليون دولار، بحضور ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم المناطق الأكثر احتياجا، فى 14 محافظة هى بنى سويف وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والوادى الجديد، فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية لدعم هذه المناطق فى شهر رمضان فى اطار دورها التنموى، حيث يعد هذا هو البروتوكول الثالث الذى توقعه الوزارة مع جمعيات المجتمع المدنى، فى إطار استكمال الشراكة بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير كافة المتطلبات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وذكرت الوزيرة أن الوصول إلى الأسر أكثر احتياجا يكون أفضل عندما يتحرك الجميع مع بعضهم، موضحة أن الوزارة دائما تختار افضل مؤسسات المجتمع المدنى التى تتواصل مع المواطنين وتلبى احتياجاتهم فى احسن صورة، مؤكدة أن الوزارة تتفاوض على التمويل مع مؤسسات التمويل الدولية، لكن المجتمع المدنى هو من يتولى التنفيذ، وتقوم الوزارة عبر الزيارات الميدانية فى متابعة احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل ضخ تمويلات جديدة لزيادة دعم القرى الأكثر احتياجا.

وأكد المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجمعية الأورمان لدعم شرائح غير القادرين، موضحا أن دعم الوزارة، للأورمان في توزيع مساعدات على غير القادرين في أنحاء الجمهورية يعطى رسالة قوية لكل المستثمرين ورجال الأعمال باهمية دعم العمل الاهلى المصرى بشكل عام وضرورة التكاتف لدعم شرائح غير القادرين.

وقدم اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر والتقدير للوزيرة، على دعمها للقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون بين الوزارة والجمعية سوف يشمل توزيع عدد 10 آلاف كرتونه مواد غذائية، للمتضررين من السيول خلال شهر رمضان تكفى اسرة بالكامل، موضحا أن جمعية الأورمان وقعت بروتوكول تعاون ثانى مع صندوق تحيا مصر بقيمة 100 مليون جنيه لاعمار 5300 منزل، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت ليلى المقدم، إن هذا البروتوكول يأتى فى اطار منحة بنك التنمية الافريقى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، ومساعدة الاسر الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أن تشمل خطط البنك لدعم مصر هذا العام والعام المقبل دعم مجموعة من المشروعات فى البنية التحتية ومنها مشروع أبو راوش للصرف الصحى، ومشروع تطوير العشوائيات، وتمويل القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة.

الحكومة تعتزم إطلاق حملة للتوعية بالاستثمار

وعلى هامش التوقيع على البروتوكول، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن وزارتها تعتزم إطلاق حملة لتوعية المواطن بأهمية الاستثمار في خلق فرص عمل ودفع وتحسين معدلات النمو والمعيشة، مضيفة أن الحملة هدفها شرح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار بشكل مبسط وحيوي.

