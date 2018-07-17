بروتوكول تعاون مصرى أفريقى لإعداد جدول تأمينات حياة جديد

مروة عبد النبىتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع المؤسسة الإفريقية لإعادة التأمين لإطلاق النسخة الأخيرة من جدول تأمينات الحياة المصرى.أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه سيتم توقيع البروتوكول خلال ثلاثة أسابيع.وأضاف عمران أن أهمية الجدول تكمن فى التسعير الع

مروة عبد النبى

توقع الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع المؤسسة الإفريقية لإعادة التأمين لإطلاق النسخة الأخيرة من جدول تأمينات الحياة المصرى.

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه سيتم توقيع البروتوكول خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف عمران أن أهمية الجدول تكمن فى التسعير العادل لخطر الوفاة مما يزيد من وفرة وإتاحة وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمصريين وارتفاع المتوسط العمرى لهم مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل وكذلك وثائق دفعات المعاشات ووثائق دفعات الأمراض وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.