بروتوكول تعاون لتطوير منطقة عزبة أبو عوف في بورسعيد

بدور إبراهيم:وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء 22 عمارة سكنية بها 352 وحدة سكنية، وإنشاء 352 حظيرة، ضمن المرحلة الثانية بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف بتكلفة 222 مليون جنيه. وقال المهندس خا

بدور إبراهيم:

وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء 22 عمارة سكنية بها 352 وحدة سكنية، وإنشاء 352 حظيرة، ضمن المرحلة الثانية بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف بتكلفة 222 مليون جنيه.



وقال المهندس خالد صديق، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف، سيتم إعلان محافظة بورسعيد كأول محافظة خالية من المناطق العشوائية، موضحا أنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف.