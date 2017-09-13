بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى الأورمان للأطفال بسوهاج الجديدة

المال - خاصشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمعية دار الأورمان، لإنشاء وتشغيل مستشفى الأورمان التخصصي لعلاج الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف تقديم الخدمات الصحية لأطفال الصعيد بالمجان.ووقع

المال – خاص

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمعية دار الأورمان، لإنشاء وتشغيل مستشفى الأورمان التخصصي لعلاج الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف تقديم الخدمات الصحية لأطفال الصعيد بالمجان.

ووقع عليه كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسام الدين أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن التعاون يتضمن قيام وزارة الإسكان بتوفير قطعة أرض مناسبة بمدينة سوهاج الجديدة، وإنشاء مستشفى متخصص للأطفال عليها، باسم مستشفى “الأورمان التخصصي لعلاج الأطفال”، تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والمفروشات، ذلك فضلاً عن إتمام كافة الإجراءات، واستخراج جميع المستندات المطلوبة، وتراخيص البناء اللازمة.

من جانبها، تتولى جمعية دار الأورمان متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمستشفى للوقوف على سير العمل من حيث الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والرسومات الهندسية المعتمدة من الطرفين، بجانب إدارة المستشفى وتشغيلها وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأطفال الصعيد بالمجان، وذلك فور استلام المستشفى المجهزة.