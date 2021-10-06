استثمار

بروتوكول تعاون لإنشاء مركز خدمات اجتماعية بمدينة العلمين

لتضاف إلي سلسلة الشراكات الممتدة بين الوزارة والصندوق
مدحت إسماعيل 4:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 4:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سمة هذا العصر هي الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، معلنة عن الوصول لمحطة جديدة من الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، لتضاف إلي سلسلة الشراكات الممتدة بين الوزارة والصندوق، موجهة الشكر إلي رئيس الجمهورية، الذي أسس صندوق تحيا مصر ليصبح لدينا تمويلًا محليًا من موارد المصريين وبسواعدهم، وأن تحقيق التنمية المستقلة هو منتهى أملنا.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء مركزًا للخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين، ويهدف البروتوكول الموقع بين الجهتين إلى التعاون لدفع عجلة التنمية في إطار سعي وزارة التضامن إلي تعزيز شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري وإتاحة فرص جديدة للعمل لتؤدي تباعا إلى تحسين مستوى معيشة الأسر مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نسعد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشددة علي أن العمل بشكل منهجي وعلمي يدرس الفجوات التنموية ويشرك المجتمعات المحلية، لنساهم في تقوية البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي، بالإضافة إلي أهمية بناء الانسان،ونأمل أن ننتشر في ربوع مصر كلها.

وأوضحت أن الوزارة تساهم في مشروع تطوير وتنمية قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بالقرية بالمساهمة في إنشاء “مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات تحيا مصر”، مشيرة إلي أن المركز يعد نموذجًا مصغرًا لوزارة التضامن الاجتماعي حيث يضم مقرًا للوحدة الاجتماعية، ومركز تأهيل لذوي الإعاقة، وقاعة محو أمية، ومكتب تأمينات اجتماعية، ومركز تدريب مهني يتضمن التدريب المهني والخدمات الفندقية وحضانة للأطفال تحتوي على فصل لذوي الإعاقة، وورش للأسر المنتجة ومكتب استشارات أسرية ودعم نفسي، بالإضافة إلى مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرع لبنك ناصر الاجتماعي.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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