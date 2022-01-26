بروتوكول تعاون بين PCE وجمعية أشري القاهرة لتأهيل خريجي كليات الهندسة

وقعت أكاديمية مهندسي الإنشاءات المحترفين PCE بروتوكول مع جمعية أشري القاهرة لتأهيل خريجي كليات الهندسة وتقديم التدريب للمهندسين والاستشاريين في 5 أقسام هى المعماري والإنشائي والميكانيكا والكهرباء والتكييف، بما يدعم ربط التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل وتنظيم مهنة المهندسين والاستشارات الهندسية في مصر.

وقع البروتوكول كل من الدكتور وليد السويدي رئيس الأكاديمية ورئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية، والمهندسة إيمان ممدوح أبو طالب الرئيس الحالي لجمعية أشرى القاهرة. الدكتور وليد السويدي

وأكد الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة أكاديميةPCE وشركة الدقة للاستشارات الهندسية أن هذه الشراكات تدعم عملية ربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل وإعداد وتخريج جيل جديدًا من المهندسين والمصممين المعماريين في مصر والدول الأفريقية والعربية من ذوي الكفاءات والخبرات التي تؤهلهم بالعمل بالمشروعات الإنشائية المختلفة وقطاع خدمات الاستشارات الهندسية.

من جانبه أكد الاستشاري الدكتور محمود فؤاد- نائب رئيس جمعية أشري القاهرة، أن هذا التعاون يجمع بين خبرة الجمعية في تدريب مهندسي التبريد والتكييف والهواء والطاقة في مصر لنحو 26 عامًا، والتجربة الناجحة لأكاديمية PCE وهو ما يمثل انطلاقة كبيره لدعم التدريب وهي رسالة مكملة لدور الجامعات في إعداد المهندس المحترف من مختلف التخصصات للأعمال الهندسية الإنشائية والمعمارية والقادرين علي تطبيق الأكواد العالمية واستخدام التكنولوجيات المتطورة.

وأضاف اللواء مهندس محمد ناصر أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن التعاون في تقديم برامج ممارسة المهنة لتخريج مهندسي الممارسة المهنية من الموضوعات الهامة والحيوية لتنظيم المهنة والتي لها أسس ومعايير كثيرة، مشيراً أن النقابة أعدت لائحة في طورها الأخير لتصنيف المهندسين ومزاولة المهنة ما بين متخصص واستشاري وخبير، وذلك بناًء علي خبرة المهندس وبرامج تأهيله الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم ممارسة المهنة بالسوق المصرية.

و رحب اللواء حسام عبده رئيس لجنة التدريب بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بتعاون أشري القاهرة وأكاديمية PCE واستخدامه هذا البروتوكول في التعاون المستقبلي مع النقابة الفرعية بالقاهرة.

وأكد الدكتور هشام صفوت الرئيس المنتخب لجمعية أشري القاهرة، إن البروتوكول يدعم توحيد لغة الهندسة وتوصيلها لكافة العاملين بمجال البناء والتشييد والدوائر المختلفة من الاستشاريين والمقاولين والموردين والصناع ايضًا فيما يتعلق بالتفرقة بين كيفية استخدام المهندس لـ«المواصفة» و«الكود» وهي ما يحتاجه سوق العمل في مصر في ظل خطط الدولة للتنمية العمرانية والتوسع في المشروعات القومية في الإنشاءات والبنية التحتية.

وأشار صفوت، أن هذا البروتوكول، سوف يبنى على التعاون مع نقابة المهندسين المصرية، من أجل خلق تكامل لكافة النواحي العلمية والخبرات التي يحتاجها المهندسين للارتقاء بمهنة الهندسة من خلال تقديم الدبلومات المتخصصة ودورات متكاملة للمهندسين في مجال الميكانيكا والكهرباء والتكييف سواء في اعمال التصميم او المواقع او المكتب الفني.

وقالت المهندسة إيمان ممدوح أبو طالب الرئيس الحالي لجمعية أشري القاهرة، إن الجمعية تحرص حاليًا علي تقديم كافة الخدمات الفنية وبرامج التدريب وتأهيل المهندسين في كافة أقسام الهندسة بداية من الطلاب وحديثي التخرج وكبار المهندسين في أعمال الإنشاءات والتصميمات والتبريد والتكييف والطاقة من خلال تدريبهم علي تطبيق كافة الأكواد العالمية، وتوفير البرامج المتطورة وكل ما هو جديد لدعم المهنة، بجانب نقل خبراتنا وما تعلمناه من الرواد وكبار الاستشاريين وذلك في إطار من العمل التطوعي ومسئولياتنا تجاه الشباب ودعم العملية التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل الفعلي والتكنولوجيا والأكواد الحديثة.