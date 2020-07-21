بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة

لتنفيذ مشروعات مشتركة، حول تأثير التغيرات المناخية على مصر

وقع الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة ، حول تأثير التغيرات المناخية على مصر.

وأكد القوصى حرص وكالة الفضاء المصرية، التعاون مع جهاز شئون البيئة ، لتوفير المتطلبات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت د. إيناس أبو طالب عن سعادتها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى المشروعات التى تخدم المجتمع المصرى.

جاء ذلك خلال استقبال وكالة الفضاء المصرية ، اليوم، وفدا من جهاز شؤن البيئة.

وحضر اللقاء، د. محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، د. محمد مسعد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء ، د. فاطمة بهاء الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الرئيس التنفيذى.

كما حضر اللقاء ، المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، المهندس أحمد شتا رئيس الإدارة المركزية لإدارة المناطق الساحلية، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

وتضمنت زيارة وفد جهاز شئون البيئة، زيارة مبني تجميع واختبار الأقمار الصناعية ، ومعمل الحمولة الفضائية ، معمل النموذج الهندسي ، والغرفة الحرارية.

وقدم د. القوصى شرحا عن أقسام مبنى تجميع الأقمار الصناعية ، وما تم إنجازه من أعمال إنشائية والجدول الزمنى للمشروع.







