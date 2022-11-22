بروتوكول تعاون بين هيئة ميناء دمياط و«ميثانكس» لإنتاج الميثانول

وقّعت هيئة ميناء دمياط بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية “ميثانكس” لإنتاج الميثانول، يتضمن تحديد الشروط والضوابط للخدمات المؤدّاة من “هيئة ميناء دمياط” للسفن التي تردُ لشركة “ميثانكس” لشحن إنتاجها من الميثانول بميناء دمياط، وما تتضمنه من خدمات قطر وإرشاد لتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والدخول والخروج.

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد وجيه شندي رئيس مجلس إدارة شركة ميثانكس، وذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الجانبين.

من جانبه أوضح اللواء أحمد حواش، رئيس الهيئة، أن ميناء دمياط لا يدّخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات لجميع الجهات والشركات العاملة طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وطبقًا للوائح والقوانين.

ومن المعروف أن شركة ميثانكس تدير في مصر مصنعًا على أعلى مستوى لإنتاج الميثانول في دمياط، مصر، المُطلة على البحر المتوسط.

وتبلغ سَعة الإنتاج السنوية للمصنع، الذي يُعدّ من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم، 1.3 مليون طن من الميثانول سنويًّا، الذي يتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية.

كما أن الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول هي شركة مساهمة مصرية تمتلك شركة ميثانكس العالمية منها حصة تبلغ 50%،

مع شركات تابعة للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بنسبة 12%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (GASCO) بنسبة 9%، وذلك بالإضافة إلي حصة الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17%.

كما تُعتبر ميثانكس هي المُنتج الوحيد للميثانول في مصر، والذي يعتبر عنصرًا أساسيًّا في إنتاج العديد من المواد الصناعية والاستهلاكية اليومية.

يتم تسويق الميثانول المخصص للسوق المصرية المحلية عبر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM)، ويورَّد الباقي لعملائنا في أوروبا. تعمل الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول منذ عام 2011.