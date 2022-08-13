بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة

وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة – جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة.

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وكلية الصيدلة

وقع من جانب الهيئة الدكتور أيمن الخطيب، ومن جانب جامعة المنصورة الجديدة الدكتورة ناهد محمود العناني، عميدة كلية الصيدلة، جامعة المنصورة الجديدة، بحضور الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني.

وتهتم هيئة الدواء المصرية بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات في الفترة المقبلة للعمل على الإعداد المبكر للطلبة، وتأهيل الخريجين، والمساهمة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية، ونشر الوعي بأحدث الممارسات الصيدلية.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية، وإمداد المجتمع بخريجين مؤهلين للعمل، ودعم البحث العلمي والابتكار؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، والمساهمة في تنمية البيئة، وخدمة المجتمع، والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030.

يذكر أن الهيئة وقعت، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن تعزيز الاستفادة من الخدمات المُقدمة من الهيئتين، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة.

ويتيح البروتوكول توفير هيئة الدواء المصرية لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحي الشامل، التعاون في مجال حوكمة وتنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلية والدوائية والدراسات البحثية، إطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء، تبادل الخبرات بين الطرفين في ضوء توجه الدولة للاستثمار في المواد البشرية، ورفع كفاءة العاملين في الهيئتين، وذلك عن طريق حضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الطرفين.