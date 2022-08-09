بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» و«التأمين الصحي الشامل»

وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن تعزيز الاستفادة من الخدمات المُقدمة من الهيئتين، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة.



قام بالتوقيع كل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

جانب من توقيع البروتوكول بمقر هيئة الدواء



ويتيح البروتوكول توفير هيئة الدواء المصرية لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحي الشامل، التعاون في مجال حوكمة وتنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلية والدوائية والدراسات البحثية، إطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء، تبادل الخبرات بين الطرفين في ضوء توجه الدولة للاستثمار في المواد البشرية، ورفع كفاءة العاملين في الهيئتين، وذلك عن طريق حضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الطرفين.

دعم هيئة الدواء المصرية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل



يأتي ذلك في ضوء دعم هيئة الدواء المصرية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع، كذلك التنسيق الدائم وتبادل الخبرات والمعارف مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة العاملة في المجال الصحي.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، بهدف تنمية مهارات الطالبات والخريجات وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي والمساهمة في تطوير المسار المهني.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر وبحضور الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات والدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، وعدد من قيادات الجامعة.