بروتوكول تعاون بين نقابة الزراعيين والاتحاد التعاوني لبحث تنفيذ أهداف القطاع

وقع السيد خليفة، نقيب الزراعيين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الزراعية والاتحاد لتنفيذ عدة أهداف لخدمة القطاع.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني في تصريحات خاصة أن أهم أهداف البروتوكول تنمية مهارات وزيادة الخبرات من خلال التدريب، سواء للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجالات التعاون الزراعي والإرشاد الزراعي وتحسين الأراضي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والزراعة العضوية.

وأضاف حمادة أن من أهداف البروتوكول أيضا خلق فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهارات وخبرات المهندسين الزراعيين والمزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال تسويق المنتجات الزراعية والمشروعات الصغيرة.

وكشف رئيس الاتحاد التعاوني أنه تم اعتماد السعي لتملك أراض جديدة يتم توزيعها على المزارعين والمهندسين الزراعيين من قبل الدولة بالمشروعات الجديدة الخاصة باستصلاح الأراضي، لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج ضمن أهداف البروتوكول وحث الجمعيات التعاونية الزراعية من أجل تفعيل الزراعات التعاقدية والدفاع عن مصالح المزارعين والزراعيين.