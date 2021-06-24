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بروتوكول تعاون بين مياه القليوبية ونستله مصر لتطوير محطة «جمجره الجديدة»

خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التعاون المشترك
عمر سالم 7:55 ص, الخميس, 24 يونيو 21 7:55 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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قامت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نستله مصر للبدء فى مشروع تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة بمركز بنها .

شهد توقيع البروتوكول المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و د. راسم دباس مدير عام شركة نستله للمياه مصر.

صورة لتوقيع العقد

وقال المهندس مصطفى مجاهد ، أن البروتوكول يتضمن تطوير محطة مياة جمجره  الجديدة وعمل وحدة معالجه حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب فى اليوم  لخدمة  27 ألف نسمه من سكان قرى جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وعزبة أبو فرج .

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ومن جانبه قال الدكتور راسم الدباس المدير التنفيذي لشركة نستله للمياه مصر، إن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير وتنمية المناطق التي تعمل بها، ولذا سارعت الشركة في توقيع البروتوكول حرصاً على تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات التي تعمل بها،لتوفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه.

ويأتى ذلك في إطار المسئولية المجتمعية في تحسين نوعيه المياه والمساهمة في مستقبل أكثر صحه ،واثنى راسم  بالمجهودات التى تقدمها شركة مياه الشرب بالقليوبية في سبيل الارتقاء بخدمات قطاع المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأعرب المهندس مصطفى مجاهد عن سعادته بتوقيع البروتوكول مشيداً بجهود شركة نستله للمياه مصر في تمويل تنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة حيث أن تنفيذ هذه المشروعات يؤكد علي دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الاهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائى.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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