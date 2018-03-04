بروتوكول تعاون بين مقاولي التشييد والبناء والقاهرة للتأجير التمويلي

خلال مؤتمر بناة مصر رضوى عبد الرازقوقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بروتوكول تعاون مع شركة القاهرة للتأجير التمويلي على هامش ملتقى بناة مصر المنعقد اليوم. وشركة القاهرة للتاجير التمويلى إحدى الشركات المبثقة من بنك القاهرة وتم تأسيسها مؤخراًووقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العزيز

خلال مؤتمر بناة مصر

رضوى عبد الرازق

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بروتوكول تعاون مع شركة القاهرة للتأجير التمويلي على هامش ملتقى بناة مصر المنعقد اليوم.

وشركة القاهرة للتاجير التمويلى إحدى الشركات المبثقة من بنك القاهرة وتم تأسيسها مؤخراً

ووقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى بحضور حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات التأجير التمويلى لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتى يتخطى عددها 20 ألف شركة وتقديم الخدمات الميسرة لتلك الشركات